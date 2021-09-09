Siteye çöken çeteye baskın: 23 gözaltı

İSTANBUL Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı’na başvuran çok sayıda kişi, ev sahibi oldukları Pendik’teki sitede fahiş fiyatla aidatlar toplandığını, vermek istemeyenlerin silahla tehdit edildiğini ve dövüldüğünü iddia ederek şikâyetçi oldu. Başsavcılığın talimatıyla ihbarları soruşturan İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, şikâyetlerin geldiği siteyi takibe aldı.

TERÖR ESTİRMİŞLER

Çete, özel güvenlik sertifikası olmayan adamlarını sitelere güvenlik görevlisi olarak yerleştirmiş ve terör estirmeye başlamıştı. Polis ekipleri, kat maliklerine fazla fatura yansıtıldığını, aidatların fahiş fiyatlarda olduğunu tespit etti. İtiraz eden kat maliklerinden bazıları sitenin içine bile sokulmuyordu. Polis sitede dönen olayların organize bir yapıyla yönetildiğini, başında da M.S.’nin olduğunu belirledi.

3 İLDE OPERASYON

Başsavcılığın talimatıyla önceki gün İstanbul, Bursa ve Van’da eşzamanlı operasyonlar yapıldı. Operasyonlarda 7 ruhsatsız tabanca, bir pompalı tüfek ve 440 mermi ile site sakinlerine imzalattırılan çok sayıda çek ve senet ele geçirildi. M.S. ve bağlantılı olduğu 22 kişi gözaltına alındı. Hakkında gözaltı kararı olan 3 kişi ise aranıyor.

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