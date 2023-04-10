Site şebekesinin üyeleri adliyeye sevk edildi

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Esenyurt’ta bir rezidanstan daire satın alan ev sahipleri, siteye ve site yönetimine silah zoruyla el koyan Nihat A. ile Çetin Ş. idaresindeki şebeke yüzünden evlerine yerleşemedi. Tehditle yerleştikleri sitedeki 212 daireyi 785 kişiye sahte 'ikiz satış' yaparak satan şüpheliler ise dairelerini isteyen ev sahiplerini silahla darbetti. Şüphelilerin bu şekilde yaklaşık 300 milyon lira vurgun yaptığı öğrenildi. Yaklaşık 2 senedir parasını ödedikleri evlerine yerleşemeyen mağdurlar, polise giderek şikayetçi oldu.

Şikayet üzerine konuyla ilgili çalışma başlatan polis, 34 şüphelinin kimliğini tespit etti. Şüphelilerin yakalanması için sabah İstanbul, Diyarbakır, Ankara, Elazığ, Antalya ve Muş illerinde çok sayıda adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 30 şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan 30 kişi adliyeye sevk edildi.

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