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Site şebekesinin üyeleri adliyeye sevk edildi

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#Esenyurt#Site#Mafya
Site şebekesinin üyeleri adliyeye sevk edildi
Oluşturulma Tarihi: Nisan 10, 2023 11:26

Esenyurt’da silah zoruyla site yönetimini ele geçiren ve 212 daireyi 785 kişiye satan Çetin Ş.’nin liderliğini yaptığı şebekeye yönelik yapılan operasyonlarda toplam 30 kişi gözaltına alındı. Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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Esenyurt’ta bir rezidanstan daire satın alan ev sahipleri, siteye ve site yönetimine silah zoruyla el koyan Nihat A. ile Çetin Ş. idaresindeki şebeke yüzünden evlerine yerleşemedi. Tehditle yerleştikleri sitedeki 212 daireyi 785 kişiye sahte 'ikiz satış' yaparak satan şüpheliler ise dairelerini isteyen ev sahiplerini silahla darbetti. Şüphelilerin bu şekilde yaklaşık 300 milyon lira vurgun yaptığı öğrenildi. Yaklaşık 2 senedir parasını ödedikleri evlerine yerleşemeyen mağdurlar, polise giderek şikayetçi oldu.

Site şebekesinin üyeleri adliyeye sevk edildi

Şikayet üzerine konuyla ilgili çalışma başlatan polis, 34 şüphelinin kimliğini tespit etti. Şüphelilerin yakalanması için sabah İstanbul, Diyarbakır, Ankara, Elazığ, Antalya ve Muş illerinde çok sayıda adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 30 şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan 30 kişi adliyeye sevk edildi.

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Site şebekesinin üyeleri adliyeye sevk edildi

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#Esenyurt#Site#Mafya

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