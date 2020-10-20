Sit alanında kaçak kazı yapan 2 kişi suçüstü yakalandı

İl Jandarma Komutanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, bölgede devriye görevi yapan ekipler, ilçeye bağlı Uzuncabur Mahallesi'ndeki arkeolojik ve doğal sit alanı içiresinde define aramak amacıyla kaçak kazı yaptıkları belirlenen 2 şüpheliyi, bir jeneratör ve diğer kazı malzemeleriyle birlikte suçüstü yakaladı.

Haklarında adli işlem yapılan şüpheliler, sevk edildikleri mahkemece serbest bırakıldı.