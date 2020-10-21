Sit alanına İngiliz villası

Antalya Demre’ye bağlı, tarihi ve doğal güzellikleriyle öne çıkan Kekova Adası’nın karşısındaki Üçağız Yarımadası’nda 1’inci Derecede Doğal Sit Alanı’nda kaçak olduğu öne sürülen bir villa inşaatı şikâyet konusu oldu. Üçağız Mahallesi’nden bazı vatandaşlar, yarımadada bulunan ve ’Ziyat Koyu’ olarak da adlandırılan denize sıfır mevkide, Türk ortağı da bulunan bir İngiliz vatandaşın Eighty Five Ninety Five İnşaat Emlak Tur. ve Tic. Ltd. Şti. isimli şirketine ait olduğu belirtilen villa inşaatıyla ilgili CİMER, Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü, Demre Kaymakamlığı ve Demre Belediyesi’ne şikâyetçi oldu. Şikâyetçilerden İbrahim Turhan ve Hüseyin Yiğit Turhan, Üçağız Yarımadası’nda yaklaşık 6-7 yıl önce bir İngiliz tarafından denize sıfır, kaçak olarak yapılmış üç katlı binanın yıkılarak, yerine yeni bir villa yapımına başlandığını kaydetti. Denize sıfır kaçak yapının bulunduğu alanın arkeolojik ve doğal sit alanı bölgesi olduğu belirtilen şikâyette, izinsiz yapıya müdahale edilmesi istendi.

MÜHÜRLENMİŞTİ AMA...

Aynı yapıya ilişkin bir başka şikâyette ise, 1984’lü yıllarda Üçağız Mahallesi Yarımada 521 parseldeki denize sıfır arazi üzerine bir Türk vatandaşı tarafından kaçak olarak 2-3 katlı ev inşa edildiği, yaklaşık 10 yıl önce de buranın Cloudya Jamey Hankes adlı İngilize satıldığı belirtildi. Yapının kaçak, arkeolojik ve doğal sit alanında olduğu için geçen yıllarda mühürlendiği belirtilen şikâyette, mühre rağmen pandemi sürecinde kaçak yapının kaldırıldığı, yerine yeni bir villa yapımına başlandığı kaydedildi. Yapının inşasının İmar Barışı’na başvurularak devam ettiği, ancak yasal olmadığı savunulan şikâyet dilekçesinde, Demre Kaymakamlığı ve Demre Belediyesi’nce gerekli işlemlerin yapılması talebinde bulunuldu. Birçok bölümü yeni yapıldığı belli olan, pencere ve kapıları takılan, denize sıfır arazideki villadan denize inmek için özel bir merdiven, çardak ve tekne bağlanılabilen iskele de bulunuyor.