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Şişli'de tekme tokat yol kavgası kamerada

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#Şişli #Yol Kavgası#Kavga
Şişlide tekme tokat yol kavgası kamerada
Oluşturulma Tarihi: Kasım 23, 2022 10:07

Şişli'de taksiciyle kasalı motosiklet sürücüsü arasında yol verme kavgası çıktı. Araçlarından inen sürücülerin yol ortasında tekme tokat kavgası, cep telefonu kamerasına yansıdı.

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Olay, dün Fulya Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre; aynı istikamette ilerleyen taksi şoförü ile kasalı motosiklet sürücüsü arasında yol verme tartışması çıktı.

Tartışmanın büyümesiyle araçlarından inen sürücüler, yolun ortasında tekme tokat kavga etmeye başladı.

Kavga eden sürücüleri, çevredekiler ve sürücüler ayırmaya çalıştı. Kavga anları cep telefonu kamerası ile kaydedildi.

Görüntülerde, sürücüler tekme tokat kavga ederken, taksideki yolcunun araçtan indiği görülüyor. Çevredekiler, kavga eden sürücüleri ayırmaya çalışıyor. 

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#Şişli #Yol Kavgası#Kavga

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