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Şişli'de taksi denetimi

#İstanbul#Taksi#Denetim
Şişlide taksi denetimi

ŞİŞLİ'de taksilere yönelik denetim gerçekleştirildi. Denetimlerde evraklarında eksiklik olanlara idari para cezası uygulandı.

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İstanbul'da son günlerde taksi sürücülerinin yolcu seçmesi ve kısa mesafe yolcu almaması gibi şikayetlerin artmasıyla Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri ile Sivil Trafik ekipleri denetimlerine hız verdi. Mecidiyeköy'de de denetim yapan ekipler, taksileri tek tek durdurdu. Taksi sürücülerinin ehliyet, ruhsat ve belediye belgeleri kontrol edildi. Evrağında eksik olanlara cezai işlem uygulandı.

TAKSİM'DE YAPILAN DENETİMLERDE TAKSİLER ÇEKİCİ İLE ÇEKİLDİ

Taksim'de yapılan denetimlerde de evraklarında eksik olan taksiler çekiciye yüklenerek otoparka çekildi.

ARAÇ MUAYENESİ EKSİK OLAN TAKSİYE 888 LİRA CEZA

Aracın muayenesi eksik olduğu için ceza yazılan taksi sürücüsü "Araç muayenesinden 888 lira araç sahibi için ceza yazıldı. Ben şoförüm benlik bir durum yok. Ben yeni başladım şoförlüğe. Benim bilgim yoktu" dedi.Denetimlerin süreceği öğrenildi.

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#İstanbul#Taksi#Denetim

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