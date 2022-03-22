Şişli'de polis aracı devrildi: 2 yaralı

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Kaza, Piyalepaşa Bulvarı, Şenol Sağman Alt Geçidi’nde saat 09.30 sıralarında meydana geldi. 34 LJ 3850 plakalı otomobil sürücüsü, Çağlayan istikametine giden polis aracına çarparak dengesini bozdu. Polis arabası da önündeki araca ve kaldırıma çarparak devrildi.

Kazada iki polis yaralandı. Yaralılar hızla araçtan çıkarıldı. İhbar edilmesi üzerine olay yerine itfaiye, ambulans ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı polisler Prof. Dr. Cemil Taşcıoğlu Şehir Hastanesi’ne kaldırıldı. Kaza yapan polis aracı da çekçi ile çekildi.

Kazaya karışan otomobil sürücüsü Abdül Tatlı, "D-100 yan yoldan Çağlayan istikametine inmiştim. Arkamda bir araç vardı. O da Kasımpaşa’dan gelen polis arabasına arkadan vurdu. Polis arabası hızla yalpalayıp bana önden vurdu. Polis arabası daha sonra kaldırıma vurup takla attı. Bildiğim kadarıyla içerisinden bir yaralı çıkarıldı. Ambulansla hastaneye kaldırıldı" dedi.

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