Şişli'de özel hastanede hırsızlık yapan şüpheli kamerada

Polis ekipleri, Şişli'de faaliyet gösteren özel hastaneden 1 hafta içerisinde 5 farklı cep telefonu hırsızlığı ihbarı aldı. Harekete geçene ekipler, hastanede ve çevresinde bulunan güvenlik kameraları üzerinde inceleme yaptı. Çalışmalar kapsamında polis odalara girip 5 adet cep telefonu çalan şüphelinin B.T. olduğunu belirledi. Polis ekipleri, zanlıyı dün aynı hastanenin içerisinde yakalayarak gözaltına aldı.

HASTANEDEKİ HIRSIZLIK ANLARI SANİYE SANİYE GÖRÜNTÜLENDİ

Hırsızlık anlarının anbean güvenlik kamerasına yansıdığı görüntülerde, B.T. önce hastaneye giriyor, ardından hastaların bulunduğu koridorlarda dolaşarak odaları kontrol ettiği görülüyor. Görüntülerin devamında, zanlı dolaştığı koridorlarda boş olan odalara girip, cep telefonlarını aldıktan sonra hastanenin asansör kısmından çıkışa yöneliyor. Hastaneden çıkan şüpheli taksiye binerek olay yerini hızla terk ediyor. Yakalanan B.T. "Nitelikli Hırsızlık" suçundan sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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