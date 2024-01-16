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Şişli'de mühendisin şüpheli ölümü!

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#Şişli#Şüpheli Ölüm#Fatih Aksin
Şişlide mühendisin şüpheli ölümü
Oluşturulma Tarihi: Ocak 16, 2024 03:36

Şişli'de yaşayan mühendis Fatih Aksin(49), evinde ölü bulundu. Evin içinde kan izleri belirleyen polis, ihbarda bulunan ve "Eve darbedilmiş halde geldi, bir süre sonrada hayatını kaybetti" şeklinde ifade veren mühendisin 2 arkadaşını gözaltına aldı.

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Olay, saat 22.00 sıralarında Teşvikiye Mahallesi Prof.Dr.Orhan Ersek Sokak'ta bulunan 3 katlı aparatmanın 2'nci katında meydana geldi. İddiaya göre, polisi arayan kişiler, arkadaşları Fatih Aksin'in evde hayatını kaybettiğini bildirdi. Bunun üzerine adrese gelen polis ve sağlık ekipleri Fatih Aksin'in(49) öldüğünü belirledi. Evde kan izlerine rastlayan polis ekipleri, "Arkadaşımız eve darbedilmiş bir şekilde geldi ve bir süre sonra da hayatını kaybetti" şeklinde ifade veren 2 kişiyi gözaltına alarak polis merkezine götürdü. Olay yeri inceleme polislerinin çalışması ve savcının incelemesinden sonra mühendis olduğu öğrenilen Fatih Aksin'in cansız bedeni Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Polisin olayla ilgili incelemesi devam ediyor

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#Şişli#Şüpheli Ölüm#Fatih Aksin

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