Şişli'de mühendisin sır ölümü aydınlatıldı... O anlar kamerada

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Teşvikiye Mahallesi, Prof. Dr. Orhan Ersek Sokak'ta geçtiğimiz salı günü saat 22.00'de meydana gelen olayda, mühendis Fatih Aksin, dışarıda kafasına darbe aldıktan sonra evine geldi. Kendini iyi hissetmeyen Aksin, iki arkadaşına mesaj atarak yardım istedi. Fatih Aksin, arkadaşları yanına geldikten bir süre sonra yere düşerek hayatını kaybetti. Yapılan incelemelerin ardından Aksin'in cansız bedeni kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırıldı. Mühendis Fatih Aksin'in ölüm nedenini aydınlatmak için çalışmalara başlayan polis, yaşadığı bina ve çevresindeki güvenlik kamera kayıtlarını inceledi. Yapılan ilk incelemelerde 14.12 sıralarında dışarı çıkan Aksin'in, 15.10 sıralarında kafasının arka tarafını tutarak binaya girdiği tespit edildi.

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MAĞAZADAN ÇIKARKEN DÜŞÜP KAFASINI BASAMAĞA ÇARPMIŞ



Fatih Aksin'in binaya giriş yaptığı yönde kamera kayıtlarını inceleyen ve çevrede araştırmalarına devam eden polis ekipleri, Vali Konağı Caddesi üzerinde çiçekçilik yapan bir kişinin yaşananlara tanık olduğunu tespit etti. Çiçekçi, polise verdiği ifadede, Fatih Aksin'in bir mağaza önünde yere düşerek kafasını basamağa çarptığını görerek yardıma koştuğunu söyledi. Yerden kaldırdığı Aksin'e su vererek, ambulans çağırmayı teklif ettiğini belirten çiçekçi, Fatih Aksin'in bunu kabul etmeyerek uzaklaştığını belirtti. Polis ekipleri, yeni bilgiler doğrultusunda Fatih Aksin'in (49)önünde düştüğü giyim mağazasının güvenlik kamerasını inceledi. İzlenen görüntülerde, mağaza önünden geçerken birden duran Aksin'in, kimsenin müdahalesi olmadan fenalaşarak sırt üstü yere düştüğü, kafasını mağazanın giriş basamağının köşesine çarptığı anlaşıldı.