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Şişli'de motosikletli kapkaççılar yakalandı

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#İSTANBUL#Şişli#Polis
Şişlide motosikletli kapkaççılar yakalandı
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 12, 2023 11:52

İstanbul Şişli'de yolda yürüyen N.B.Ö.'nün telefonunun motosikletle yanına yaklaşarak çaldığı belirlenen iki kişi yakalandı.

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Şişli'de 6 Temmuz saat 21.30'da meydana gelen olayda, yolda yürüyen N.B.Ö.'nün elinde tuttuğu telefon, yanına motosikletle yaklaşan iki kişi tarafından kapkaç yöntemiyle çalındı. Mağdurun bir süre yaya olarak kovalamaya çalıştığı şüpheliler olaydan sonra kaçtı.

KOVALAMACA ANLARINI GÜVENLİK KAMERASI KAYDETTİ

Hırsızlık Büro Amirliği tarafından olayla ilgili başlatılan çalışmada şüphelilerin güvenlik kamerası tarafından görüntülendiği tespit edildi. Görüntülere hızla kaçan iki şüpheli ve motosikletleri ile onları yaya olarak kovalamaya çalışan mağdur yansırken, polis kısa sürede şüphelilerin kimliklerini tespit etti.

YAKALANAN İKİ ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Polisin önceki gün düzenlediği operasyonda şüpheliler Oktay E.B.(20) ile Hakkı G.Y.(35) gözaltına alındı. Şüphelilerden Oktay E.B.'nin daha önceden 38 suç kaydı, Hakkı G.Y.'nin ise 12 suç kaydı olduğu tespit edildi. Asayiş Şube Müdürlüğünde işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildiler. Şüpheliler tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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#İSTANBUL#Şişli#Polis

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