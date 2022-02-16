Şişli’de mağazada iğrenç olay! Şüpheli adliyeye sevk edildi

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
Konuta yeni KDV modeli: Büyüklüğü 150 metrekareyi geçen...Konuta yeni KDV modeli: Büyüklüğü 150 metrekareyi geçen...#Konut
Tükürükten hastalık teşhisi… ‘Su dolu bardaktaki tükürük dibe çöküyorsa…’Tükürükten hastalık teşhisi… ‘Su dolu bardaktaki tükürük dibe çöküyorsa…’#Sağlık
Şampiyonlar Liginde geceye damga vuran olay Son dakika golü, Messi, Ronaldo...Şampiyonlar Ligi'nde geceye damga vuran olay! Son dakika golü, Messi, Ronaldo...#Şampiyonlar Ligi
Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan, Dubai Expoda gençlerle buluştuSon dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan, Dubai Expo'da gençlerle buluştu#Erdoğan
Son dakika... Bakan Bilgin açıklama yaptı 3600 ek göstergede önemli gelişmeSon dakika... Bakan Bilgin açıklama yaptı! 3600 ek göstergede önemli gelişme#Vedat Bilgin
OGS kalktı, 1.2 milyon sürücü yanıt bekliyor: Depozito yanmasınOGS kalktı, 1.2 milyon sürücü yanıt bekliyor: Depozito yanmasın#OGS
Gizli operasyon ortaya çıktı Bilgisayarları kırın talimatı... 56 kişi gizli belgelerle gittiGizli operasyon ortaya çıktı! 'Bilgisayarları kırın' talimatı... 56 kişi gizli belgelerle gitti#ABD
Aşının bir faydası daha ortaya çıktıAşının bir faydası daha ortaya çıktı!#Uzun Kovid
İçişleri Bakanı Soyludan önemli açıklamalarİçişleri Bakanı Soylu'dan önemli açıklamalar#İçişleri Bakanı
Bir ülke daha harekete geçti... Korona onlar için resmen bittiBir ülke daha harekete geçti... Korona onlar için resmen bitti#Koronavirüs
İngiltereyi sarsan skandalda flaş gelişmeİngiltere'yi sarsan skandalda flaş gelişme#Prens Andrew
Sonradan utanmasınlar diye kurşun ağırlık dikiyorlarSonradan utanmasınlar diye kurşun ağırlık dikiyorlar#İngiliz Kraliyet Ailesi
Mertin hediyesi adayı karıştırdı Makbuleden sürpriz paylaşım...Mert'in hediyesi adayı karıştırdı! Makbule'den sürpriz paylaşım...#Mert Öcal
Devrim gibi öneri: Süper Lig TV kurulsunDevrim gibi öneri: Süper Lig TV kurulsun#Süper Lig
‘Her şey tam burada başlamıştı’ Miamide şaşırtan teklif‘Her şey tam burada başlamıştı’ Miami'de şaşırtan teklif!#Arda Turan
HABERLERGündem Haberleri

Şişli’de mağazada iğrenç olay! Şüpheli adliyeye sevk edildi

#Şişli#İstanbul#Polis
Şişli’de mağazada iğrenç olay Şüpheli adliyeye sevk edildi

İstanbul Şişli’de mağazada satış görevlisi olarak çalışan kadına cinsel tacizde bulunan şüpheli, uzun süren kamera takibi sonucu yakalandı. Şüpheli, polis merkezindeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Haberin Devamı

Şişli Mecidiyeköy'de mağazada satış görevlisi olarak çalışan üniversite öğrencisi Kübra S. (23), çocuk bölümünde reyon düzenlediği sırada kendisini takip eden kişinin hareketlerinden şüphelenerek güvenlik kamerasını kontrol edince hayatının şokunu yaşadı. Görüntülerde, eline aldığı giysilerle önünü kapatan şüphelinin, reyonu düzenleyen kadına bakarak mastürbasyon yaptığı ortaya çıktı.

İŞ YERİ VE KGYS KAMERALARI SANİYE SANİYE İNCELENDİ

Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğü Şişli Polis Merkezi Amirliği Suç Araştırma ve Soruşturma Büro Amirliği görüntü inceleme ve analiz ekibi güvenlik kamera görüntülerini incelemeye aldı. 74 iş yeri ve KGYS kameraları ile takip edilen şüphelinin Kağıthane Harmantepe Mahallesine gittiği belirlendi.

BENZER OLAYLAR İNCELENDİ

Polis ekipleri bir yandan kamera görüntülerini incelerken diğer yandan da şüphelinin yakalanması için geçmişe dönük cinsel taciz olaylarını incelemeye aldı. Bu dosyalardaki şüpheliler de araştırılarak şüphelinin belirlenmesine çalışıldı. Kağıthane ara sokaklarda kamera açısından çıkan şüpheli için polis ekipleri görevlendirildi. İncelenen kamera kayıtlarından şüphelinin E.Ç olduğu tespit edildi. E.Ç’nin eşkalini alan polis ekipleri şüpheliyi aynı kıyafetlerle ara sokaktan geçerken gördü. Şüpheli gözaltına alınarak Şişli Polis Merkezi’ne götürüldü. Polis merkezinde yapılan işlemlerin ardından E.Ç. sabah saatlerinde adliyeye sevk edildi.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Şişli#İstanbul#Polis

BAKMADAN GEÇME!

Tükürükten hastalık teşhisi… ‘Su dolu bardaktaki tükürük dibe çöküyorsa…’

Tükürükten hastalık teşhisi… ‘Su dolu bardaktaki tükürük dibe çöküyorsa…’

#Sağlık
Bir başarı hikâyesi: Kader Işık Afşar

Bir başarı hikâyesi: Kader Işık Afşar

#Kader Işık Afşar
Sebze ve meyvelerin vitaminlerine ne oluyor Eskinin bir portakalı şimdinin 2-3 portakalı

Sebze ve meyvelerin vitaminlerine ne oluyor? 'Eskinin bir portakalı şimdinin 2-3 portakalı'

#Beslenme

BAKMADAN GEÇME!

Tükürükten hastalık teşhisi… ‘Su dolu bardaktaki tükürük dibe çöküyorsa…’

Tükürükten hastalık teşhisi… ‘Su dolu bardaktaki tükürük dibe çöküyorsa…’

#Sağlık
Bir başarı hikâyesi: Kader Işık Afşar

Bir başarı hikâyesi: Kader Işık Afşar

#Kader Işık Afşar
Sebze ve meyvelerin vitaminlerine ne oluyor Eskinin bir portakalı şimdinin 2-3 portakalı

Sebze ve meyvelerin vitaminlerine ne oluyor? 'Eskinin bir portakalı şimdinin 2-3 portakalı'

#Beslenme