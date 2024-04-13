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Şişli'de kurşun yağmuruna tutarak öldürmüşlerdi! 4 kişi tutuklandı... Şüphelilerin evinde çok sayıda silah ele geçirildi

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#Şişli#Cinayet#Tutuklama
Şişlide kurşun yağmuruna tutarak öldürmüşlerdi 4 kişi tutuklandı... Şüphelilerin evinde çok sayıda silah ele geçirildi
Oluşturulma Tarihi: Nisan 13, 2024 11:16

İstanbul Şişli’de kurşun yağmuruna tutularak öldürülen Rıdvan Özyer cinayetiyle ilgili gözaltına alınan 4 şüpheli tutuklandı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramada 2 makineli tüfek, 2 tabanca, çok sayıda mermi, çelik yelek ve kar maskeleri ele geçirildi. Olayın alacak verecek meselesi sonucu olduğu iddia edildi.

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Şişli, Kuştepe Mahallesinde 1 Nisan Pazartesi günü meydana gelen olayda bir minibüsten açılan ateş sonucu Rıdvan Özyer, hayatını kaybetti. Polis olayla ilgili başlattığı çalışmada bir güvenlik kamerasının saldırı anını görüntülediğini tespit etti. Görüntülerde şüphelilerin minibüsle olay yerine gelerek ateş açtıkları ardından hızla kaçtıkları görüldü.

EVDEN CEPHANELİK ÇIKTI

Görüntüleri inceleyen ekipler, saldırının şüphelileri olduğunu tespit ettiği Furkan A.(19), Maruf A.(19) 'yı gözaltına aldı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramada 2 Makineli tüfek, 2 ruhsatsız tabanca, 2 çelik yelek, 3 makineli tüfek şarjörü, çok sayıda mermi, 2 kar maskesi ele geçirildi. Polisin sürdürdüğü operasyonlarda saldırının diğer şüphelileri Mahmut T.(19) ile Muhammed Furkan D.(21)’in de yakalanmasıyla gözaltı sayısı 4’e yükseldi.

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ALACAK VERECEK MESELESİYMİŞ

Asayiş Şube Müdürlüğünde sorgulanan şüpheliler olayın alacak verecek meselesi yüzünden meydana geldiğini itiraf ettiler. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 4 şüpheli çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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#Şişli#Cinayet#Tutuklama

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