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Şişli'de korku dolu anlar! Annesini rehin aldı

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#İstanbul#Şişli#Rehine
Oluşturulma Tarihi: Eylül 17, 2022 10:00

Şişli'de bir kişi annesini rehin alarak odadan dışarı çıkmasına izin vermedi. İki saat süren ikna çabalarının ardından kapıyı açan Armağan S. ikna edildi. Özel harekat polisleri de olası bir operasyon için hazır bekledi.

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Olay, dün öğle saatlerinde Duatepe Mahallesi Kuyulubağ Sokak'ta bulunun dört katlı binanın ikinci katında meydana geldi. Polise bir kişinin annesini bıçakla rehin aldığı ihbarı geldi.

Hızla harekete geçen ekipler, psikolojik sorunları olduğu iddia edilen Armağan S.'nin (45) odanın kapısını kilitleyerek annesi İ.S.'yi (65) rehin aldığını gördü. Hemen olay yerine müzakereci polis çağrıldı. Çevrede geniş güvenlik önlemi alınırken sokak yaya ve araç trafiğine kapatıldı.

Şişlide korku dolu anlar Annesini rehin aldı

Müzakereci polisin uzun süre ikna edemediği Armağan S. için özel harekat polisleri hazır bekletildi. Yaklaşık iki saat süren ikna çabası sonucu kilitli kapıyı açan Armağan S. annesini serbest bıraktı. Küçük sıyrıkları olan Armağan S. ambulansa alınarak hastaneye götürülürken anne İ.S ise ifadesi alınmak üzere Feriköy Polis Merkezi'ne gitti.

Şişlide korku dolu anlar Annesini rehin aldı

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Esnaf Satı Sönmez, "Bir kadın bağırarak geldi. Biz bayıldı zannettik. Bir kişi annesini rehin almış diye duyduk. Rehin alması yaklaşık iki saat sürdü. Özel Harekat polisleri de geldi" dedi.

Şişlide korku dolu anlar Annesini rehin aldı

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#İstanbul#Şişli#Rehine