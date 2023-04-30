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Şişli'de gece kulübünde yer tartışması kanlı bitti: 3 yaralı

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#İstanbul#Şişli#Polis
Şişlide gece kulübünde yer tartışması kanlı bitti: 3 yaralı
Oluşturulma Tarihi: Nisan 30, 2023 17:03

ŞİŞLİ’de bir gece kulübünde çıkan yer tartışmasında 3 kişi yaralandı. O anlar ise müşteriler tarafından cep telefonlarıyla saniye saniye kaydedildi.

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Olay, Şişli Esentepe Mahallesi’nde bulunan bir gece kulübünde dün sabah saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, eğlenmek için gece kulübüne gelen iki taraf arasında yer tartışması yaşandı. Tartışmanın büyümesi üzerine silahlarına sarılan taraflar, birbirine ateş etti. Olayda 3 kişi yaralanırken, müşteriler büyük korku yaşadı. O anlar ise cep telefonu ile görüntülendi.

Görüntülerde, yaşanan kargaşa nedeniyle müşterilerin masaların altına saklandığı görülüyor. Daha sonra yaralılar gece kulübünden çıkarılıyor. (DHA)

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#İstanbul#Şişli#Polis

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