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Gündem
Aydemir KADIOĞLU /İSTANBUL
Haber Giriş: 15.09.2020 - 10:34 | Son Güncelleme:

Şişli'de çakmak gözünde uyuşturucu ele geçirildi

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Şişli'de çakmak gözünde uyuşturucu ele geçirildi
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İstanbul Şişli’de, ihbar üzerine yakalanan uyuşturucu satıcısının otomobilindeki çakmak gözünde, 59.88 gram metanfetamin ele geçirildi.

Şişli’de İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bir kişinin uyuşturucu satışı yaptığı istihbaratı üzerine çalışma başlattı. Polis, teknik ve fiziki takibe alınan şüpheliyi, Kazım Orbay caddesi üzerinde durdurdu. Yılmaz B. otomobilinden inerek cebinde bulunan 0.75 gram metanfetamini polis ekiplerine teslim etti. Yılmaz B.’nin hareketlerinden şüphelenen polis ekipleri nöbetçi savcıdan arama kararı çıkartarak otomobili aradı. Polis ekipleri yaptığı aramalarda, otomobilin çakmak gözüne gizlenmiş 59.88 gram metanfetamin, torpido gözünde 10 adet uyuşturucu piposu ve 495 TL ele geçirildi. Gözaltına alınan Yılmaz B. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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