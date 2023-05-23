Şişli'de buluşma vaadiyle eve çağırıp gasbettiler

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Şişli Gülbahar Mahallesi'nde önceki ay yaşanan olayda, sosyal medya üzerinden V.S. isimli adamla tanışan Cansel Ü., günlük kiralık bir evde buluşma ayarladı. Ardından Cansel Ü., V.S.'yi ayarladığı eve davet etti. Akşam saatlerinde binaya giren V.S., Cansel Ü.'nün telefondan söylediği daireye girdi.

Bir süre sonra üst kattan aşağıya inen iki kişi, daireye girerek V.S.'yi tehdit etti. Zor kullanan şüpheliler, 7 bin lirasını ve cep telefonunu gasbettikleri V.S. ile birlikte daireden ayrıldı. Yaşananlar ise kameralara yansıdı.

TUZAK KURUP GASP ETTİ

Olayın ardından iki şüpheli kayıplara karışırken, gasbedilen V.S. emniyete giderek şikayette bulundu. Şikayetin ardından harekete geçen Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğü Kuştepe Polis Merkezi Amirliğine ekipleri, V.S.'nin ifadeleri doğrultusunda binaya giderek güvenlik kamera görüntülerini incelemeye aldı. Yapılan incelemeler sonucunda günlük kiralık dairenin olduğu kata ilk olarak iki şahsın geldiği belirlendi.

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Dakikalar sonra da Cansel Ü.'nün daireye girdiğini gören polis ekipleri, gasp edilen V.S.'nin de hemen ardından içeriye girdiğini tespit etti. V.S.'nin içeriye girmesinin ardından da iki şüphelinin daireye girdiği, Cansel Ü.'nün daireden çıkarak uzaklaştığı, iki şüphelinin de gasbettikleri V.S. ile birlikte binadan ayrıldıkları belirlendi.

Güvenlik kamera görüntüleri üzerinden geniş çaplı çalışma yapan Şişli polisi, eve günlük kiraya veren sahibi Y.A.'ya ulaştı. Ev sahibinin evi Cansel ismindeki bir kıza kiraya verdiği bilgisine ulaşan polis, kızın Cansel Ü. olduğunu tespit etti. Kağıthane Ortabayır Mahallesi'ndeki evine baskın düzenleyen Kuştepe Polis Merkezi Amirliği ekipleri, Cansel Ü.'yü yakaladı.

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CANSEL Ü. TUTUKLANDI, EV SAHİBİNE 59 BİN LİRA CEZA KESİLDİ

Gözaltına alınarak emniyete götürülen Cansel Ü., olay günü yanında bulunan şüpheli iki erkek şahsın kimliklerini ve telefon numaralarını bilmediğini, sadece isimlerini bildiğini söylemesi üzerine devam eden çalışmalarda, iki şahsın Y.K ve M.K.K olduğu tespit edildi. Emniyette ifadesi alınarak işlemleri tamamlanan Cansel Ü. sevk edildiği adliyede çıkartıldığı mahkemece “GASP (yağma)” suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. Adamı gasbeden iki şahsı ise yakalama çalışmalarının sürdüğü öğrenildi.

Öte yandan, evini günlük kiraya veren Y.A.'ya ise “kira bildirim kanununa muhalefet” suçundan 59 bin lira idari para cezası uygulandı.