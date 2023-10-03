Şişli'de büfeciye silahlı saldırı kamerada!

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Olay, önceki hafta Cumartesi günü saat 09.00 sıralarında Şişli Merkez Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre sabah saatlerinde büfeye gelen 2 şahıs, masaya oturup sipariş verdi. Ardından büfecinin getirdiği siparişleri yiyen 2 şahıs, kasaya gidip ödeme yaptı. Tekrardan masaya oturan 2 şahıs aralarında konuşmaya başladı.

ADRES SORMA BAHANESİYLE VURDULAR

O esnada şahıslar, masaya gelen büfeciye “Mecidiyeköy’e nasıl gidebiliriz” diye sordu. Büfeci şahsa cevap verdiği esnada diğer şahıs belinden çıkarttığı silahla büfecinin bacağına ateş açtı. Saldırının ardından saldırganlar hızla kaçarken, büfeci ise can havliyle şahısların ardından koştu. Dehşet anları ise kameralara anbean yansıdı.

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POLİS SALDIRGANLARIN PEŞİNDE

Olayın ardından saldırganlar kayıplara karışırken, yaralı büfeci ise ihbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Görgü şahitlerinin ve büfecinin ifadesine başvuran polis ise çevredeki güvenlik kamera görüntülerini incelemeye aldı. Polis saldırganların peşine düştü.