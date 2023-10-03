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Şişli'de büfeciye silahlı saldırı kamerada!

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#Şişli#İstanbul#Büfe
Oluşturulma Tarihi: Ekim 03, 2023 10:25

İstanbul Şişli’de bir büfeci masayı temizlediği esnada saldırgan iki müşterisi tarafından adres sorma bahanesiyle silahlı saldırıya uğradı. Saldırı anı kameralara yansırken, yaralı büfeci can havliyle saldırganları kovaladı. Büfecinin hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi. Hiç kimseyle husumeti olmadığına dair ifade veren büfeci, saldırganları tanımadığını söylediği öğrenildi.

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Olay, önceki hafta Cumartesi günü saat 09.00 sıralarında Şişli Merkez Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre sabah saatlerinde büfeye gelen 2 şahıs, masaya oturup sipariş verdi. Ardından büfecinin getirdiği siparişleri yiyen 2 şahıs, kasaya gidip ödeme yaptı. Tekrardan masaya oturan 2 şahıs aralarında konuşmaya başladı.

 

ADRES SORMA BAHANESİYLE VURDULAR

O esnada şahıslar, masaya gelen büfeciye “Mecidiyeköy’e nasıl gidebiliriz” diye sordu. Büfeci şahsa cevap verdiği esnada diğer şahıs belinden çıkarttığı silahla büfecinin bacağına ateş açtı. Saldırının ardından saldırganlar hızla kaçarken, büfeci ise can havliyle şahısların ardından koştu. Dehşet anları ise kameralara anbean yansıdı.

Şişlide büfeciye silahlı saldırı kamerada

 

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POLİS SALDIRGANLARIN PEŞİNDE

Olayın ardından saldırganlar kayıplara karışırken, yaralı büfeci ise ihbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Görgü şahitlerinin ve büfecinin ifadesine başvuran polis ise çevredeki güvenlik kamera görüntülerini incelemeye aldı. Polis saldırganların peşine düştü.

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#Şişli#İstanbul#Büfe

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