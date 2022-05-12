Şişli Camii'nde ilginç anlar: İntihardan vazgeçti, manzaranın fotoğrafını çekti

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Olay, saat 18.30 sıralarında Şişli Camii’nde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, kimliği öğrenilemeyen bir şahıs, caminin kubbesine çıkarak intihar girişiminde bulundu. Kubbenin alemine sarılarak dakikalarca bekleyen şahıs, ilginç görüntüler oluşturdu. İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen polis ekipleri caminin kubbesindeki aleme sarılarak bekleyen şahsı ikna etmek için uzun süre uğraştı. Ekiplerin çabaları sonucu ikna edilen şahıs, aşağıya inmeden önce cep telefonunun kamerasıyla manzarayı çekti. Kubbeden indirilen şahıs, sağlık ekiplerinin kontrolünün ardından emniyete götürüldü.

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