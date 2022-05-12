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Şişli Camii'nde ilginç anlar: İntihardan vazgeçti, manzaranın fotoğrafını çekti

#Şişli#Camii#Manzara
Şişli Camiinde ilginç anlar: İntihardan vazgeçti, manzaranın fotoğrafını çekti

Şişli Camii'nin kubbesine çıkarak intihar girişiminde bulunan şahıs, kubbenin alemine sarılarak dakikalarca bekledi. Polisin ikna ettiği şahsın inmeden önce telefonu ile manzaranın fotoğrafını çekmesi dikkat çekti.

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Olay, saat 18.30 sıralarında Şişli Camii’nde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, kimliği öğrenilemeyen bir şahıs, caminin kubbesine çıkarak intihar girişiminde bulundu. Kubbenin alemine sarılarak dakikalarca bekleyen şahıs, ilginç görüntüler oluşturdu. İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Şişli Camiinde ilginç anlar: İntihardan vazgeçti, manzaranın fotoğrafını çekti

Olay yerine gelen polis ekipleri caminin kubbesindeki aleme sarılarak bekleyen şahsı ikna etmek için uzun süre uğraştı. Ekiplerin çabaları sonucu ikna edilen şahıs, aşağıya inmeden önce cep telefonunun kamerasıyla manzarayı çekti. Kubbeden indirilen şahıs, sağlık ekiplerinin kontrolünün ardından emniyete götürüldü.

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Şişli Camiinde ilginç anlar: İntihardan vazgeçti, manzaranın fotoğrafını çekti

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#Şişli#Camii#Manzara

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