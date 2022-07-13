Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERGündem Haberleri

Yunanistan’da yangın söndürme helikopteri denize düştü: 2 mürettebat kayıp

#Yunanistan#Sisam Adası#Yangın

Yunanistan’ın Sisam Adası’ndaki yangına müdahale eden yangın söndürme helikopterinin denize düştüğü ve helikopterde bulunan 4 mürettebattan 2’sinin kayıp olduğu bildirildi.

Haberin Devamı

Yunanistan’ın Sisam Adası’ndaki yangına müdahale eden Mi-8 tipi yangın söndürme helikopteri denize düştü. Adadaki yangına müdahale için yerel saatle 16.39’da havalanan helikopterin, bölgedeki sert rüzgarlar nedeniyle kontrolden çıktığı ve yerel saatle 17.55’te irtibatın kesildiği aktarıldı.

Helikopterde, 1 Yunan, 2 Moldovalı ve 1 Romanyalı olmak üzere toplam 4 mürettebatın bulunduğu aktarılarak, 2 mürettebatın kazadan sağ olarak kurtarıldığı, 2 mürettebatın ise kayıp olduğu aktarıldı.

Yunanistan Sahil Güvenlik ekipleri ile Yunan Hava Kuvvetlerinin kaybolan 2 mürettebat için insansız hava aracı ve helikopter destekli arama-kurtarma çalışması başlattığı ifade edildi.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Yunanistan#Sisam Adası#Yangın

BAKMADAN GEÇME!

Son Dakika: Fenerbahçeden Mesut Özil açıklaması Başakşehir Kır Zincirlerini şarkısıyla paylaştı...

Son Dakika: Fenerbahçe'den Mesut Özil açıklaması! Başakşehir 'Kır Zincirlerini' şarkısıyla paylaştı...

#Fenerbahçe
BİR SORUDAN FAZLASI | Düğünde ne takacağım ‘Ben bilezik taktım, bana çeyrek geldi

BİR SORUDAN FAZLASI | Düğünde ne takacağım? ‘Ben bilezik taktım, bana çeyrek geldi'

#Altın
Yeniden hatırlatma dozu dönemi Kimler mutlaka aşı olmalı, Covid geçirenler beklemeli mi | 5 SORU 5 YANIT

Yeniden hatırlatma dozu dönemi! Kimler mutlaka aşı olmalı, Covid geçirenler beklemeli mi? | 5 SORU 5 YANIT

#Koronavirüs

BAKMADAN GEÇME!

Son Dakika: Fenerbahçeden Mesut Özil açıklaması Başakşehir Kır Zincirlerini şarkısıyla paylaştı...

Son Dakika: Fenerbahçe'den Mesut Özil açıklaması! Başakşehir 'Kır Zincirlerini' şarkısıyla paylaştı...

#Fenerbahçe
BİR SORUDAN FAZLASI | Düğünde ne takacağım ‘Ben bilezik taktım, bana çeyrek geldi

BİR SORUDAN FAZLASI | Düğünde ne takacağım? ‘Ben bilezik taktım, bana çeyrek geldi'

#Altın
Yeniden hatırlatma dozu dönemi Kimler mutlaka aşı olmalı, Covid geçirenler beklemeli mi | 5 SORU 5 YANIT

Yeniden hatırlatma dozu dönemi! Kimler mutlaka aşı olmalı, Covid geçirenler beklemeli mi? | 5 SORU 5 YANIT

#Koronavirüs