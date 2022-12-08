Sırp taraftar cinayetine 15 yıl hapis

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İstanbul Zeytinburnu’ndaki Abdi İpekçi Spor Salonu’nda 21 Kasım 2014’te Galatasaray ile Kızılyıldız takımları THY Avrupa Ligi maçı öncesinde, iki takımın taraftarları arasında çıkan kavgada Sırp taraftar Marko Ivkoviç (25) bıçaklanarak öldürülmüştü. Gözaltına alınan 7 kişiden Kadri Aktaş tutuklanmıştı.

Bakırköy 15. Ağır Ceza Mahkemesi 2015 yılında verdiği kararda tutuklu sanık Kadri Aktaş’ı ‘kasten öldürme’ suçundan 25 yıl hapis cezasına çarptırırken, tutuksuz yargılanan 6 sanık hakkında ise beraat kararı vermişti.

İKİ KERE TEMYİZ EDİLDİ

Karar taraflar tarafından temyiz edilmişti. Mahkeme, verdiği ikinci kararda sanığa takdir indirimi yaparak ‘haksız tahrik altında kasten öldürme’ suçundan 13 yıl 4 ay hapis cezası vermişti. Bu kararı da taraflar temyiz etmişti. Bakırköy 15’inci Ağır Ceza Mahkemesi’nde önceki gün görülen duruşmada mahkeme heyeti, sanığı ‘haksız tahrik altında kasten öldürme’ suçundan 18 yıl hapis cezasına çarptırdı. Heyet, cezanın sanığın geleceği üzerindeki olası etkisini dikkate alarak takdiri indirim uyguladı ve cezayı 15 yıl hapis cezasına indirdi.