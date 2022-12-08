Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERGündem Haberleri

Sırp taraftar cinayetine 15 yıl hapis

Güncelleme Tarihi:

#GALATASARAY#Kızılyıldız#Taraftar
Sırp taraftar cinayetine 15 yıl hapis
Oluşturulma Tarihi: Aralık 08, 2022 07:00

Galatasaray ile Kızılyıldız arasındaki maç öncesi bıçaklanarak öldürülen Sırp taraftar Marko Ivkoviç davasında yargılanan Kadri Aktaş’a 15 yıl hapis cezası verildi.

Haberin Devamı

İstanbul Zeytinburnu’ndaki Abdi İpekçi Spor Salonu’nda 21 Kasım 2014’te Galatasaray ile Kızılyıldız takımları THY Avrupa Ligi maçı öncesinde, iki takımın taraftarları arasında çıkan kavgada Sırp taraftar Marko Ivkoviç (25) bıçaklanarak öldürülmüştü. Gözaltına alınan 7 kişiden Kadri Aktaş tutuklanmıştı.

Bakırköy 15. Ağır Ceza Mahkemesi 2015 yılında verdiği kararda tutuklu sanık Kadri Aktaş’ı ‘kasten öldürme’ suçundan 25 yıl hapis cezasına çarptırırken, tutuksuz yargılanan 6 sanık hakkında ise beraat kararı vermişti.

İKİ KERE TEMYİZ EDİLDİ

Karar taraflar tarafından temyiz edilmişti. Mahkeme, verdiği ikinci kararda sanığa takdir indirimi yaparak ‘haksız tahrik altında kasten öldürme’ suçundan 13 yıl 4 ay hapis cezası vermişti. Bu kararı da taraflar temyiz etmişti. Bakırköy 15’inci Ağır Ceza Mahkemesi’nde önceki gün görülen duruşmada mahkeme heyeti, sanığı ‘haksız tahrik altında kasten öldürme’ suçundan 18 yıl hapis cezasına çarptırdı. Heyet, cezanın sanığın geleceği üzerindeki olası etkisini dikkate alarak takdiri indirim uyguladı ve cezayı 15 yıl hapis cezasına indirdi.

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#GALATASARAY#Kızılyıldız#Taraftar

BAKMADAN GEÇME!

BİR SORUDAN FAZLASI: Evlendikten sonra neden çok kilo aldım

BİR SORUDAN FAZLASI: Evlendikten sonra neden çok kilo aldım?

#Evlilik
Brezilyalı futbolcular çok eleştirildi, peki sambacılar neden dans ediyor Cevabı 1930larda gizli...

Brezilyalı futbolcular çok eleştirildi, peki 'sambacılar' neden dans ediyor? Cevabı 1930'larda gizli...

#Brezilya
Yapay zekâyla röportaj yaptık

'Yapay zekâ'yla röportaj yaptık

#Yapay Zeka

BAKMADAN GEÇME!

BİR SORUDAN FAZLASI: Evlendikten sonra neden çok kilo aldım

BİR SORUDAN FAZLASI: Evlendikten sonra neden çok kilo aldım?

#Evlilik
Brezilyalı futbolcular çok eleştirildi, peki sambacılar neden dans ediyor Cevabı 1930larda gizli...

Brezilyalı futbolcular çok eleştirildi, peki 'sambacılar' neden dans ediyor? Cevabı 1930'larda gizli...

#Brezilya
Yapay zekâyla röportaj yaptık

'Yapay zekâ'yla röportaj yaptık

#Yapay Zeka