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Sırp mafya liderini rakibi öldürmüş

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#Skaljari#Çete#Cinayet
Sırp mafya liderini rakibi öldürmüş
Oluşturulma Tarihi: Eylül 22, 2022 07:00

Sırp organize suç örgütü lideri Jovan Vukotiç’i öldüren zanlılar, İstanbul Emniyeti’nin operasyonuyla yakalandı. Operasyonda 12 kişi gözaltına alındı. Olayın Kavaka ve Skaljari çeteleri arasındaki husumetten kaynaklandığı öne sürülüyor.

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İstanbul’da Sırp ‘Skaljari’ çetesinin lideri Jovan Vukotiç’in öldürülmesiyle ilgili operasyonda 12 şüpheli gözaltına alındı. Olayın Kavaka ve Skaljari çeteleri arasındaki husumetten kaynaklandığı öne sürülüyor. Sırp suç örgütü lideri Jovan Vukotiç 8 Eylül’de İstanbul Şişli’de uğradığı silahlı saldırıda yaşamını yitirdi.

11 ADAMIYLA YAKALANDI

İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı. Vukotiç’in elebaşı olduğu Skaljari çetesi ve Sırbistan’ın en etkin suç gruplarından Kavaka arasında 2014’ten bu yana husumet vardı. İki grup arasında 2014’te İspanya Valencia Limanı’nda kaybolan 300 kilo kokain sebebiyle çıkan çatışmalarda bazı suç örgütü üyeleri de öldürülmüştü. 2018’de Türkiye’den sınır dışı edilen ve yasadışı yollarla tekrar giriş yapan Vukotiç’in öldürülmesinin ardından çok sayıda kamera incelendi. Kavaka suç örgütü yöneticilerinden Rodoje Zivkoviç ve yakın adamı Zdravko Perunoviç’in de aralarında bulunduğu 12 şüpheli İstanbul’da yakalandı. Ayrıca 11 sahte kimlik, 6 pasaport ve 2 silah ele geçirildi. 

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#Skaljari#Çete#Cinayet

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