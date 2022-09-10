Sırp mafya babası İstanbul’da öldürüldü

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Uyuşturucu ticareti suçlamasıyla Interpol tarafından kırmızı bültenle arandığı ortaya çıkan Vukotiç, 2018 yılında Antalya’da yakalanmış ve sınır dışı edilmişti. Vukotiç’in ülkesinde 15 ay hapis yattığı, cezaevinden çıktıktan sonra da sahte kimlikle yasadışı yollarla İstanbul’a geldiği tespit edildi.

Öte yandan Vukotiç, diğer Sırp çete Kavaka grubu ile 2014 yılından beri çatışma halindeydi. İki grup arasında 2014’te İspanya Valensiya Limanı’nda kaybolan 300 kilo kokain sebebiyle bir dizi çatışma yaşanmıştı.