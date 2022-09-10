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Sırp mafya babası İstanbul’da öldürüldü

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#Jovan Vukotiç#İstanbul#Suikast
Sırp mafya babası İstanbul’da öldürüldü
Oluşturulma Tarihi: Eylül 10, 2022 07:00

Sırp organize suç örgütü Skaljari’nin elebaşı Jovan Vukotiç, önceki gün eşi ve çocuklarının da içinde olduğu araçla Şişli Mecidiyeköy’de ilerliyordu. Bu sırada yanına yaklaşan motosikletli 2 kişi, Vukotiç’e 5 el ateş etti. Saldırganlar kaçarken, vücuduna 4 kurşun isabet eden Vukotiç hayatını kaybetti. Vukotiç’in cesedi Adli Tıp Kurumu’na götürülürken, polis saldırganların yakalanması için çalışma başlattı.

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Uyuşturucu ticareti suçlamasıyla Interpol tarafından kırmızı bültenle arandığı ortaya çıkan Vukotiç, 2018 yılında Antalya’da yakalanmış ve sınır dışı edilmişti. Vukotiç’in ülkesinde 15 ay hapis yattığı, cezaevinden çıktıktan sonra da sahte kimlikle yasadışı yollarla İstanbul’a geldiği tespit edildi.

Öte yandan Vukotiç, diğer Sırp çete Kavaka grubu ile 2014 yılından beri çatışma halindeydi. İki grup arasında 2014’te İspanya Valensiya Limanı’nda kaybolan 300 kilo kokain sebebiyle bir dizi çatışma yaşanmıştı. 

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#Jovan Vukotiç#İstanbul#Suikast

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