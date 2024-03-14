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Şırnak'taki trafik kazasında yaralanan polis memuru şehit oldu

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#Şırnak#İlker Duran#Ali Yerikaya
Şırnaktaki trafik kazasında yaralanan polis memuru şehit oldu
Oluşturulma Tarihi: Mart 14, 2024 09:36

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, dün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Şırnak'taki programının ardından meydana gelen trafik kazasında yaralanan polis memuru İlker Duran'ın şehit olduğunu duyurdu.

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Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Şırnak İstihbarat Şube Müdürlüğü kadrosunda görevli polis memuru İlker Duran, Şırnak Nusaybin yolu istikametinde görevli oldukları araç ile geçirdikleri trafik kazası sonucu şehit olmuştur. Şehidimize Allah'tan rahmet; kederli ailesine, kahraman emniyet teşkilatımıza ve milletimize başsağlığı diliyorum. Makamı ali olsun" dedi.

Şırnaktaki trafik kazasında yaralanan polis memuru şehit oldu

ŞEHİT SAYISI 2’YE ÇIKTI

Duran ile birlikte kazada şehit sayısı 2’ye çıktı. Aynı kazada polis memuru Fırat Der de şehit olmuştu.

Şırnaktaki trafik kazasında yaralanan polis memuru şehit oldu

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#Şırnak#İlker Duran#Ali Yerikaya

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