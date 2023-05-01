Şırnak'taki trafik kazasında şehit olan askerler memleketlerine uğurlandı

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Kaza, dün sabah saatlerinde Şırnak- Uludere kara yolu, Balveren beldesi mevkinde meydana geldi. Askeri personeli taşıyan S.F.’nin (29) kullandığı 73 FE 108 plakalı otobüs, virajı dönerken kontrolden çıkarak şarampole devrildi.

İhbar üzerine Kaza yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaptığı kontrolde Piyade Uzman Çavuş Yunus Öztürk ile Sözleşmeli Er Muhammed Koçak’ın şehit olduğu belirlendi. 43 asker, muavin ve sürücü S.F. ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla hastaneye götürüldü. Kaza ile ilgili yürütülen soruşturma kapsamında sürücü S.F. tedavisinin ardından gözaltına alındı. S.F.'nin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

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Şehit askerler Öztürk ve Koçak için Şırnak 23'üncü Piyade Tümen Komutanlığı'nda tören düzenlendi. Törene, Vali Osman Bilgin, 23'üncü Piyade Tümen Komutanı Tümgeneral Halil Soysal, AK Parti Şırnak Milletvekili Rizgin Birlik, Belediye Başkanı Mehmet Yarka ve askerler katıldı.

Şehit Sözleşmeli Er Muhammed Koçak

Şehitlerin Türk bayrağına sarılı cenazeleri, tören alanına getirildi. Saygı duruşu sonrası şehitlerin öz geçmişi okundu, dua edildi. Şehit Koçak'ın cenazesi Van'a Öztürk'ün ise Balıkesir'e gönderildi.

şehit Piyade Uzman Çavuş Yunus Öztürk