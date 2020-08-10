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Sekvan KÜDEN/ŞIRNAK, (DHA)
Haber Giriş: 10.08.2020 - 12:52,Son Güncelleme:

Şırnak'taki kaçakçılık operasyonlarında 8 tutuklama

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Şırnak'taki kaçakçılık operasyonlarında 8 tutuklama
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ŞIRNAK'ta, kaçakçılara yönelik düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan 36 şüpheliden 8'i, mahkemece tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince kaçakçılıkla mücadele kapsamında, 3- 9 Ağustos'ta çeşitli operasyonlar düzenlendi. Operasyonlarda kalaşnikof ile bu silaha ait 3 şarjör ve 69 fişek, 5 kilo 974 gram metamfetamin, 4 kilo 801 gram eroin, 7 gram esrar, 33 uyuşturucu hap, 200 paket kaçak sigara ele geçirildi. Operasyonda 36 kişi ise gözaltına alındı. Şüphelilerden 8'i, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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