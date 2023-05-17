Şırnak’ta kalleş pusu... Yüreğimize 5 ateş düştü

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İÇİŞLERİ Bakanlığı’ndan yapılan yazılı açıklamaya göre önceki gün, Şırnak Jandarma Bölge Komutanlığı ve Şırnak İl Jandarma Komutanlığı sevk ve idaresinde Bestler Dereler bölgesinde SİHA, Atak taarruz helikopterleri ve Hava Kuvvetleri Komutanlığı desteğiyle operasyon gerçekleştirildi. Operasyonda 1 PKK/KCK’lı terörist silahıyla birlikte etkisiz hale getirildi. Bölgede operasyonlar sürerken, dün arama faaliyeti sırasında bir grup teröristle sıcak temas sağlandı.

KANLARI YERDE KALMADI

Çıkan çatışmada 2 terörist daha silahlarıyla birlikte ölü ele geçirildi. Ancak 2 jandarma personeli şehit olurken, 1 güvenlik korucusu ve 2 jandarma personeli de ağır yaralandı. Bakanlıktan yapılan açıklamada, yaralı uzman çavuşlar ve güvenlik korucusu Cehver Özgün’ün kurtarılamayarak şehit oldukları açıklandı. Bölgede operasyonların devam ettiği bildirildi.

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TOKAT YASTA

- PKK’lı teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Bayram Doğan’ın (26), Tokat’ın Turhal ilçesindeki baba ocağına ateş düştü. Doğan’ın şehadet haberi, Çayıraltı köyünde oturan ailesine askeri yetkililer tarafından verildi. Necati ve Havva Doğan oğullarının haberini alınca gözyaşlarına boğuldu. Şehidin evine Türk bayrakları asıldı. 5 kardeşin dördüncüsü ve bekâr olan Şehit Doğan’ın cenazesi, bugün düzenlenecek törenle toprağa verilecek.

BİR YILLIK EVLİYDİ

- Jandarma Uzman Çavuş Özcan İlhan’ın (26) şehit haberi, İstanbul Arnavutköy’de oturan ailesini yasa boğdu. İlhan’ın Fatih Mahallesi’ndeki evi Türk bayraklarıyla donatıldı. Şehit Özcan İlhan'ın babasını geçen yıllarda kaybettiği ve bir yıllık evli olduğu öğrenildi. Şehidin cenazesi, bugün Selimiye Camisi’nde ikindi vakti kılınacak cenaze namazının ardından Edirnekapı Şehitliği'nde defnedilecek.

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ACI HABERİNİ YOLDA ALDILAR

- Oğulları Piyade Uzman Çavuş Gaffar Mayik’in yaralandığını öğrenen Mahmut ve Naime Mayik çifti, Şırnak’a gitmek için yola çıktı. Ancak yolda şehadet haberini alan aile, Şanlıurfa’nın Bozova ilçesindeki evlerine geri döndü. Çift gözyaşlarına boğulurken, fenalaşan yakınlarına sağlık görevlileri müdahale etti. Şehidin ailesinin evi ve bulunduğu sokağa Türk bayrakları asıldı. Bir ay önce izne geldiği öğrenilen şehit Mayik, bugün düzenlenecek törenle son yolculuğuna uğurlanacak.

ÇOCUKLARI YETİM KALDI

- Jandarma Uzman Çavuş Serkan Ölmez’in (39) acı haberi Tarsus ilçesine bağlı kırsal alandaki Ulaş Mahallesi’nde yaşayan baba Mehmet ve anne Elife Ölmez’e Kaymakam Kadir Sertel Otçu ve Tarsus Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan ile askeri yetkililer tarafından verildi. Sağlık ekiplerinin hazır beklediği eve Türk bayrakları asıldı. Melek Ölmez ile evli olan, Taha Kağan (13) ve Ömer Erdem (8) adında 2 oğlu bulunan Şehit Ölmez’in cenazesi bugün toprağa verilecek.

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