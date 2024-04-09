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Şırnak’ta terör operasyonu: 37 kişi gözaltında, 3 kişi tutuklandı

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#Şırnak#PKK#FETÖ
Şırnak’ta terör operasyonu: 37 kişi gözaltında, 3 kişi tutuklandı
Oluşturulma Tarihi: Nisan 09, 2024 02:07

Şırnak Emniyet Müdürlüğü tarafından PKK/KCK, FETÖ/PDY, DEAŞ terör örgütlerine yönelik devam eden operasyonlarda gözaltına alınan 37 şüpheliden 3’ü tutuklandı.

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Terörle mücadele çerçevesinde Şırnak İl Emniyet Müdürlüğü tarafından kent merkezi ve ilçelerde PKK/KCK silahlı terör örgütünün eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik operasyon yapıldı.

Operasyonlarda toplam 37 şüpheli hakkında yasal işlem yapıldı, 21 şüpheli ifadeleri akabinde serbest kalırken 12 şüpheli adli kontrol ve yurt dışı çıkış yasağı şartı ile serbest bırakıldı.

3 şüpheli çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanırken 1 şüphelinin gözaltı işlemleri devam ediyor.

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#Şırnak#PKK#FETÖ

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