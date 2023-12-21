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Şırnak'ta taşlı, sopalı kavga: 2 yaralı

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#Şırnak#Kavga#Taş
Şırnakta taşlı, sopalı kavga: 2 yaralı
Oluşturulma Tarihi: Aralık 21, 2023 15:30

Şırnak'ta iki aile arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan taşlı, sopalı ve silahlı kavgada 2 kişi yaralandı.

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Olay, öğle saatlerinde merkeze bağlı Aslanbaşar köyünde meydana geldi. S.F. (49) ile A.T. arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan tartışma, kavgaya dönüştü. Kavgada S.F., A.T.'nin ateşlediği tabancadan çıkan kurşunla yaralandı. Tarafların aileleri de taş ve sopalar ile birbirlerine saldırarak kavga etti. Bu sırada S.F.'nin kardeşi E.F. (23) de yaralandı.

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İhbarla olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, Şırnak Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. A.T. gözaltına alınırken, olay ile ilgili soruşturma başlatıldı.

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#Şırnak#Kavga#Taş

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