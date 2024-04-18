Şırnak'ta taciz iddiasıyla darbedilen uzman çavuş tutuklanmıştı! İfadesi ortaya çıktı

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Olay, 12 Nisan günü akşam saatlerinde merkeze bağlı Dicle Mahallesi, Orman Caddesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, alkollü olduğu belirtilen uzman çavuş Z.Ç., yolda gördüğü evli ve tanımadığı bir kadına arkasından sarıldı. Tacize uğrayan kadın, bağırarak çevredekilerden yardım istedi. Olay yerine toplananlar, Z.Ç.’yi darbederek yaraladı. Bölgede devriye görevinde bulunan polis ekipleri olaya müdahale ederek, Z.Ç.’yi kalabalığın elinden kurtardı. Olayla ilgili 4 şüpheli gözaltına alınırken, sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılan Z.Ç., tedavisinin ardından Şırnak Cumhuriyet Başsavcılığı’nca yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alındı. Z.Ç.’nin açığa alındığı belirtildi.

ŞIRNAK BAROSU: CİNSEL SALDIRI SUÇUNDAN TUTUKLANDI

Şırnak Barosu tarafından yapılan yazılı açıklamada, uzman çavuş Z.Ç.’nin, Şırnak Sulh Ceza Hakimliği tarafından cinsel saldırı suçundan tutuklandığını belirterek, "12.04.2024 tarihinde Şırnak ili merkezinde uzman çavuş olarak görev yapan Z.Ç. isimli alkollü şahsın bir vatandaşımıza yönelik cinsel saldırı gerçekleştirdiği iddiası ile darp edildiği görüntüler basına yansımıştı. Adli ve idari soruşturması devam eden ve hakkında açığa alınma ve gözaltı kararı verilmiş olan cinsel saldırı eylemi şüphelisi Z.Ç.’nin tedavisinin devam ediyor oluşu sebebiyle ifadesi alınamamıştı. Şırnak Cumhuriyet Başsavcılığınca alınan ifadesinin ardından tutuklama talebi ile mahkemeye sevk edilen şüpheli hakkında Şırnak Sulh Ceza Hakimliği tarafından, cinsel saldırı suçundan tutuklama kararı verilmiştir" denildi.

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İFADESİ ORTAYA ÇIKTI

Z.Ç.'nin mahkemede verdiği ifade ortaya çıktı. Z.Ç., “12 Nisan Cuma günü normal mesaimi yaptım. Mesai sonrası saat 17.00-18.00 sıralarında Fikret Ö. isimli astsubay arkadaşımla beraber Şehri Nuh Otel'in yakınlarında bulunan bir araziye alkol almaya gittik. Ben burada 4 şişe bira ve 4 bardak rakı içtim. Ben çok sık olmasa da zaman zaman alkol kullanırım. Daha sonra Fikret beni aracı ile tugayın otoparkına bıraktı. O gün eşimle tartıştığım için biraz hava almak ve marketten sigara almak için tugaydan çarşıya doğru yürümeye başladım. Yürüdüğüm sırada telefonla eşimle konuşuyordum. Marketten sigara aldıktan sonra tugaya doğru dönüşe geçtim. Yürürken yorulduğum için otobüs durağında biraz oturdum. Sonra yeniden yürümeye başladığımda normal yolumda giderken önümden giden kadınlardan birisi apartman niteliğindeki bir binaya girdi. Binaya girmesiyle 'Yardım edin' diye bir ses duydum. Bu ses binanın içerisinden geliyordu. Ben de yardım amaçlı içeriye girdim. Ben girince içerideki kadın bağırmaya başladı. Benden korktuğunu düşündüm. Ben kendisine korkmaması gerektiğini, yardım etmeye geldiğimi söyledim. Devamında arkamdan başka bir kadın geldi, ikisi birden bağırmaya başladı. 'Ben askerim, sakin olun yardım etmeye geldim' dedim. Ben binadan çıkacağım sırada binanın önüne bir adam geldi ve bana Kürtçe bir şeyler söyledi. Ben yanlış anlamasın diye koşar adımlarla yürümeye başladım. Arkama baktığımda birden fazla kişinin takip ettiğini gördüm. Takip edildiğimi anlayınca polis merkezinin olduğu sokağa doğru koştum. Bu kişiler benim etrafımı çevirdiler. Bunların sayısının 3-4 kişi olduğunu hatırlıyorum. Bağrışmaya başlayarak, beni darp etmeye başladılar. Ben darbe aldığım esnada 'Yapmayın, yanlış anladınız, ben askerim' diyordum. İçlerinden birisinin kafamın arkasına bir cisimle vurduğunu hatırlıyorum. Yine birisi bıçakla beni elimden yaraladı. Bundan sonrasını hatırlamıyorum. Yine darp edildiğim esnada olay yerine bir aracın geldiğini hatırlıyorum” dedi.

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Tacize uğradığını iddia eden Z.B.'nin ifadesinin okunmasının ardından kesinlikle ne cinsel ne de başka bir amaçla müştekiye dokunmadığını belirten Z. Ç., “Ben Şırnak'ta bulunduğum sürede Şırnaklı kimse ile tanışmadım. Olay tarihinde gördüğüm kadınları ve bana saldıran kişileri daha önce de tanımıyorum. Ben kesinlikle kendisine temas etmedim. Yardım edin sesinden sonra oraya gittim. Ben 15 yıldır kamu hizmeti yapıyorum. Böyle bir hareketi yapacak biri değilim. Kesinlikle ne cinsel amaçlı ne de başka bir amaçla müştekiye dokunmadım. 1.90 boyunda ve 90 kilogram birisiyim. Birisine zarar vermeye kalksam yaralayacak ölçüde zarar verebilirim. Ben o ortamda, o adrenalinde bırakın yaralamayı kimseye dokunmadım, itmedim” diye konuştu.

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Bir şey yapacak olsa tasarlayarak hareket edeceğini söyleyen Z. Ç., “Bana gösterilen dosyadaki görüntülerdeki şahıs benim. Görüntülerde de anlayacağınız gibi ben duyduğum ses üzerine hızlı bir şekilde binaya girdim. Bunun dışında bir şey yapacak olsam tasarlardım ve bu şekilde hareket ederdim. Ben üzerime atılı suçlamaları kesinlikle kabul etmiyorum. Mesleğimde saygın ve sevilen bir insanım, görevde yükselme sınavında başarılı olduğum için bir hafta sonra bu sınava girecektim. Böyle bir şey yapmam söz konusu değildir. Benim de bir ailem var. Bu olaydan dolayı kamuoyunda linç edildim. Bana iftira atanlardan da ben şikayetçiyim” dedi.

Şırnak Sulh ve Ceza Mahkemesi'nde görülen ilk duruşmada şüpheli Uzman Çavuş Z. Ç. mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.