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Şırnak'taki taciz iddiasıyla darbedilen kamu görevlisi gözaltında! Açığa alındı...

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#Şırnak#Taciz#Linç Girişimi
Şırnaktaki taciz iddiasıyla darbedilen kamu görevlisi gözaltında Açığa alındı...
Oluşturulma Tarihi: Nisan 13, 2024 13:06

Şırnak’ta kamu görevlisi Z.Ç., yolda yürüyen kadına tacizde bulunduğu iddiasıyla kalabalık grup tarafından darbedilerek yaralandı. Hastaneye kaldırılan Z.Ç., tedavisinin ardından Şırnak Cumhuriyet Başsavcılığı’nca yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alındı. Z.Ç.'nin açığa alındığı öğrenildi.

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Olay, dün akşam saatlerinde merkeze bağlı Dicle Mahallesi Orman Caddesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, alkollü olduğu belirtilen kamu görevlisi Z.Ç., yolda gördüğü evli ve tanımadığı bir kadına arkasından sarıldı. Tacize uğrayan kadın, bağırarak çevredekilerden yardım istedi. Olay yerine toplananlar, Z.Ç.’yi darbederek yaraladı.

LİNÇ GİRİŞİMİNDEN POLİS KURTARDI

Bölgede devriye görevinde bulunan polis ekipleri olaya müdahale ederek, Z.Ç.’yi kalabalığın elinden kurtardı. Olayla ilgili 4 şüpheli gözaltına alındı. Sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılan Z.Ç., tedavisinin ardından Şırnak Cumhuriyet Başsavcılığı’nca yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alındı.

Z.Ç.’nin açığa alındığı belirtilirken, 4 şüphelinin ise emniyetteki işlemleri sürüyor. 

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#Şırnak#Taciz#Linç Girişimi

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