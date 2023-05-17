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Şırnak'ta sokak ortasında cinayet! 'Karışmayın, babamı öldürdü'

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#Şırnak#Silopi#Cinayet
Şırnakta sokak ortasında cinayet Karışmayın, babamı öldürdü
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 17, 2023 16:26

Şırnak'ın Silopi ilçesinde Seyithan Gezme, Hasan Özdek'i, sokakta ortasında tabancayla vurarak öldürdü. Gezme, silahını bırakması için kendisini ikna etmeye çalışanlara, “Siz karışmayın, babamı öldürdü” dedi.

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Olay, öğle saatlerinde Sanat Sokağı'nda meydana geldi. Seyithan Gezme, 3 yıl önce babası Nurettin Gezme'yi öldürdüğü gerekçesiyle sokakta yürüyen Hasan Özdek'e tabancayla 3 el ateş etti. Özdek yere yığıldı, Gezme başında bekledi. Çevredekiler, şüphelinin elindeki silahı bırakması için ikna etmeye çalıştı.

Gezme, silahını bırakması için kendisini ikna etmeye çalışan çevredekilere, “Siz karışmayın, babamı öldürdü” diye seslenirken. Kendisini gözaltına alınan polislere de Özdek’in babasını öldürdüğünü söyledi. Gezme, polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Silopi Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Özdek ise kurtarılamadı.

Şırnakta sokak ortasında cinayet Karışmayın, babamı öldürdü


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Şırnak'ın Cizre ilçesinde 6 Haziran 2020'de Özdek ile Gezme aileleri arasında çıkan taşlı, sopalı ve silahlı kavgada Nurettin Gezme ile Hacı Gezme hayatını kaybetti, 14 kişi de yaralandı. Olaya ilişkin 22 şüpheli gözaltına alınıp, bunlardan 5'i tutuklanmıştı.

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#Şırnak#Silopi#Cinayet

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