Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERGündem Haberleri

Şırnak'ta şehit Mustafa Öztürk ve İsmail Esmer için askeri tören

Güncelleme Tarihi:

#Şırnak#İsmail Esmer#Mustafa Öztürk
Şırnakta şehit Mustafa Öztürk ve İsmail Esmer için askeri tören
Oluşturulma Tarihi: Kasım 07, 2022 11:19

Irak'ın kuzeyinde teröristler tarafından üs bölgesine açılan taciz ateşinde şehit olan piyade sözleşmeli erler Mustafa Öztürk (21) ve İsmail Esmer’in (23) cenazeleri, Şırnak'ta düzenlenen askeri törenin ardından memleketlerine uğurlandı.

Haberin Devamı

Şehit piyade sözleşmeli erler Mustafa Öztürk ve İsmail Esmer (23) için Şırnak 23'üncü Piyade Tümen Komutanlığı'nda tören düzenlendi. Törene, Vali Osman Bilgin, 23'üncü Piyade Tümen Komutanı Tümgeneral Halil Soysal, Belediye Başkan Vekili Ayten Akgül ve askerler katıldı.

Şırnakta şehit Mustafa Öztürk ve İsmail Esmer için askeri tören

Şehitlerin Türk bayrağına sarılı cenazeleri, tören alanına getirildi. Saygı duruşu sonrası şehitlerin öz geçmişi okundu, dua edildi. Törenin ardından bekar olan şehitlerden Mustafa Öztürk’ün cenazesi Gaziantep’e, İsmail Esmer’in cenazesi ise Hatay’a gönderildi. 

Şırnakta şehit Mustafa Öztürk ve İsmail Esmer için askeri tören

Haberle ilgili daha fazlası:
#Şırnak#İsmail Esmer#Mustafa Öztürk

BAKMADAN GEÇME!

Alerjinin böylesi düşman başına Onlar için orgazm olmak tam bir işkence

Alerjinin böylesi düşman başına! Onlar için orgazm olmak tam bir işkence

#Cinsel Sağlık
Bir gün evden çıktı ve bir daha geri dönmedi Green River Katilinin en genç kurbanının sırrı böyle çözüldü...

Bir gün evden çıktı ve bir daha geri dönmedi! Green River Katili'nin en genç kurbanının sırrı böyle çözüldü...

#Green River Katili
İzdiham herkesi bulabilir O anlarda neler yapılabilir Bir şeyi düşürürseniz almaya çalışmayın

İzdiham herkesi bulabilir! O anlarda neler yapılabilir? 'Bir şeyi düşürürseniz almaya çalışmayın'

#İzdiham

BAKMADAN GEÇME!

Alerjinin böylesi düşman başına Onlar için orgazm olmak tam bir işkence

Alerjinin böylesi düşman başına! Onlar için orgazm olmak tam bir işkence

#Cinsel Sağlık
Bir gün evden çıktı ve bir daha geri dönmedi Green River Katilinin en genç kurbanının sırrı böyle çözüldü...

Bir gün evden çıktı ve bir daha geri dönmedi! Green River Katili'nin en genç kurbanının sırrı böyle çözüldü...

#Green River Katili
İzdiham herkesi bulabilir O anlarda neler yapılabilir Bir şeyi düşürürseniz almaya çalışmayın

İzdiham herkesi bulabilir! O anlarda neler yapılabilir? 'Bir şeyi düşürürseniz almaya çalışmayın'

#İzdiham