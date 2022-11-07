Şırnak'ta şehit Mustafa Öztürk ve İsmail Esmer için askeri tören

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Şehit piyade sözleşmeli erler Mustafa Öztürk ve İsmail Esmer (23) için Şırnak 23'üncü Piyade Tümen Komutanlığı'nda tören düzenlendi. Törene, Vali Osman Bilgin, 23'üncü Piyade Tümen Komutanı Tümgeneral Halil Soysal, Belediye Başkan Vekili Ayten Akgül ve askerler katıldı.

Şehitlerin Türk bayrağına sarılı cenazeleri, tören alanına getirildi. Saygı duruşu sonrası şehitlerin öz geçmişi okundu, dua edildi. Törenin ardından bekar olan şehitlerden Mustafa Öztürk’ün cenazesi Gaziantep’e, İsmail Esmer’in cenazesi ise Hatay’a gönderildi.