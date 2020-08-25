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Sekvan KÜDEN/ŞIRNAK,(DHA)
Haber Giriş: 25.08.2020 - 12:22 | Son Güncelleme:

Şırnak'ta PKK'nın gençlik yapılanmasına operasyon: 3 gözaltı

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Şırnak'ta PKK'nın gençlik yapılanmasına operasyon: 3 gözaltı
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ŞIRNAK'da terör örgütü PKK'nın gençlik yapılanmasına yönelik düzenlenen operasyonda 3 şüpheli yakalanarak, gözaltına alındı.

Şırnak Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen terör soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Müdürlüğü ekipleri operasyon yaptı. Kent genelinde daha önceden belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda, terör örgütü PKK'nın gençlik yapılanmasında yer alan 3 şüpheli, yakalandı. Gözaltına alınan şüphelilerin adreslerinde yapılan aramada 3 cep telefonu, 2 bıçak, çelik kasa ve saat ele geçirildi. Şüpheliler, emniyette sorguya alındı.

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