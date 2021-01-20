Şırnak'ta 'kaçakçılık' operasyonu; silahlar ve mühimmat ele geçirildi

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince terörün finans kaynaklarından kaçakçılıkla mücadeleye yönelik İdil ilçesinde belirlenen adrese operasyon düzenlendi. Adreste yapılan aramada, kalaşnikof tüfeği, 5 tabanca, bu silahlara ait 54 şarjör ve 144 mermi ele geçirildi. Ekipler tarafından mühimmat ve silahlara el koyulurken, 1 şüpheli de gözaltına alındı.