MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriŞırnak'ta kaçakçılık operasyonu: 37 gözaltı
GeriGündem Şırnak'ta kaçakçılık operasyonu: 37 gözaltı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Gündem
Sekvan KÜDEN/ŞIRNAK, (DHA)
Haber Giriş: 02.03.2020 - 13:40,Son Güncelleme:/

Şırnak'ta kaçakçılık operasyonu: 37 gözaltı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Şırnak'ta kaçakçılık operasyonu: 37 gözaltı
Abone Olgoogle-news

ŞIRNAK'ta, polis ve jandarma tarafından kaçakçılara yönelik düzenlenen operasyonlarda, 37 kişi gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince kent genelinde 24 Şubat-1 Mart'ta kaçakçılara yönelik operasyonlar düzenlendi. Ortak operasyonda; 2 kilo 916 gram metamfetamin, 10 gram esrar, 9 gram eroin, 2 uyuşturucu hap, uyuşturucu kullanma aparatı, gümrük kaçağı 7 bin 60 paket sigara, cep telefonu ve 180 süs eşyası ele geçirildi. Operasyonlarda 37 kişi, gözaltına alındı.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle