Sekvan KÜDEN/ŞIRNAK, (DHA)
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Şırnak'ta kaçakçılık operasyonu: 20 gözaltı
ŞIRNAK'ta kaçakçılara yönelik düzenlenen operasyonlarda, 20 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince kaçakçılıkla mücadele kapsamında, 13-19 Temmuz tarihleri arasında çeşitli operasyonlar düzenlendi. Operasyonlarda 1 tabanca, tabancaya ait şarjör, 15 mermi, 21 gram metamfetamin, 2 gram eroin, 750 paket kaçak sigara, 97 kaçak cep telefonu ele geçirildi. 20 şüpheli ise gözaltına alındı.
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