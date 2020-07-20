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Sekvan KÜDEN/ŞIRNAK, (DHA)
Haber Giriş: 20.07.2020 - 13:44,Son Güncelleme:

Şırnak'ta kaçakçılık operasyonu: 20 gözaltı

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Şırnak'ta kaçakçılık operasyonu: 20 gözaltı
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ŞIRNAK'ta kaçakçılara yönelik düzenlenen operasyonlarda, 20 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince kaçakçılıkla mücadele kapsamında, 13-19 Temmuz tarihleri arasında çeşitli operasyonlar düzenlendi. Operasyonlarda 1 tabanca, tabancaya ait şarjör, 15 mermi, 21 gram metamfetamin, 2 gram eroin, 750 paket kaçak sigara, 97 kaçak cep telefonu ele geçirildi. 20 şüpheli ise gözaltına alındı.

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