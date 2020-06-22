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Sekvan KÜDEN/ŞIRNAK, (DHA)
Haber Giriş: 22.06.2020 - 10:55,Son Güncelleme:

Şırnak'ta kaçakçılık operasyonu: 13 gözaltı

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Şırnak'ta kaçakçılık operasyonu: 13 gözaltı
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ŞIRNAK'ta düzenlenen operasyonlarda 136 şişe kaçak içki, 53 cep telefonu ve bir miktar uyuşturucu ele geçirildi, 13 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, kent genelinde kaçakçılıkla mücadele kapsamında, 15-21 Haziran tarihleri arasında operasyonlar düzenlendi. Operasyonlarda, kaçak 136 şişe içki ile 53 cep telefonu, 3 gram eroin, 4 gram metamfetamin ve 5 sentetik ecza maddesi ele geçirildi. Gözaltına alınan 13 şüphelinin sorgusu sürüyor.

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