Sekvan KÜDEN/ŞIRNAK, (DHA)
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Şırnak'ta kaçakçılık operasyonu: 13 gözaltı
ŞIRNAK'ta düzenlenen operasyonlarda 136 şişe kaçak içki, 53 cep telefonu ve bir miktar uyuşturucu ele geçirildi, 13 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, kent genelinde kaçakçılıkla mücadele kapsamında, 15-21 Haziran tarihleri arasında operasyonlar düzenlendi. Operasyonlarda, kaçak 136 şişe içki ile 53 cep telefonu, 3 gram eroin, 4 gram metamfetamin ve 5 sentetik ecza maddesi ele geçirildi. Gözaltına alınan 13 şüphelinin sorgusu sürüyor.
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