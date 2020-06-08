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Sekvan KÜDEN/ŞIRNAK, (DHA)
Haber Giriş: 08.06.2020 - 11:32,Son Güncelleme:

Şırnak'ta kaçakçılık operasyonu: 13 gözaltı

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Şırnak'ta kaçakçılık operasyonu: 13 gözaltı
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ŞIRNAK'ta, kaçakçılıkla mücadele kapsamında düzenlenen operasyonlarda, 13 şüpheli gözaltına alındı.

Şırnak İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, kaçakçılıkla mücadele kapsamında, 1-7 Haziran tarihlerinde önceden belirlenen şüphelilere yönelik operasyonlar düzenlendi.

Operasyonlarda, 16 kilo 463 gram eroin, 4 kilogram metamfetamin, 2 bin 940 paket kaçak sigara, 105 paket kaçak elektronik sigara tütünü ve 10 kaçak cep telefonu ele geçirildi.

13 şüpheli gözaltına alındı.

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