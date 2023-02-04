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Şırnak'ta gösteri ve yürüyüşlere 10 gün yasak

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#Şırnak#Gösteri#Yasak
Şırnakta gösteri ve yürüyüşlere 10 gün yasak
Oluşturulma Tarihi: Şubat 04, 2023 21:20

Şırnak'ta gösteri ve yürüyüşler 10 gün yasaklandı. Yasak kapsamında konser, kitlesel cenaze merasimleri, imza törenleri de yapılamayacak.

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Şırnak Valiliği, gösteri, yürüyüş, basın açıklaması ve stant açma gibi etkinliklerin 10 gün yasaklandığını bildirdi.

Valilikten yapılan açıklamada, “Valilik ve Kaymakamlık makamlarının uygun göreceği etkinlikler ile kamu kurum ve kuruluşlarının düzenleyeceği programlar, resmi bayramlar, resmi anma günleri, resmi tören ve kutlamalar ile bu kurumların gelenek ve göreneklerine göre yapacakları programlar, spor faaliyetleri hariç olmak üzere, yukarıda belirtilen amaçlar doğrultusunda yapılması muhtemel her türlü açık yer toplantıları ile gösteri yürüyüşleri, toplu olarak karşılama ve uğurlama merasimleri, kurum ve kuruluşların kendi binası dışında yapacakları basın açıklaması, oturma eylemi, miting, çadır kurma, imza kampanyası, stant açma, kitlesel cenaze merasimi, anma töreni, şenlik, konser, eğlence, oyun temsili, gösteri vb. türdeki tüm eylem ve etkinlikler, ses yayın araçlarıyla yapılabilecek her türlü sesli ve görsel faaliyetler, dilek feneri, balon uçurtmak, drone-paramotor vb. her türlü hava faaliyetleri ile ticari kimliği bulunan özel hukuk tüzel kişilerinin ticari faaliyetleri hariç olmak üzere; el ilanı, sticker, broşür vb. dağıtılması, afiş ve pankart asılması vb. etkinliklerin Şırnak il merkezi ve ilçeler dahil olmak üzere, tüm il sınırları içerisinde (Coğrafi Alan-İI Merkezi. İlçeler, Polis ve Jandarma sorumluluk bölgelerinin tamamı) 06 Şubat 2023 günü saat 00.01'den 15 Şubat 2023 günü saat 23.59'a kadar 10 gün süreyle yasaklanmıştır” denildi.

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#Şırnak#Gösteri#Yasak

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