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Şırnak'ta eşi ile 3 kızını katletmişti! Katil zanlısına keşif sonrası mahallelinin tepkisi kamerada

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#Şırnak#İdil#Hasan Karaaslan
Şırnakta eşi ile 3 kızını katletmişti Katil zanlısına keşif sonrası mahallelinin tepkisi kamerada
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 27, 2022 13:20

Şırnak'ın İdil ilçesinde eşi Leyla (37) ile kızları Derya (17), Melek (16) ve Şerife Karaaslan’ı (13) pompalı tüfekle öldürüp, teslim olan Hasan Karaaslan'a (40), çelik yelek giydirilip olay yerinde keşif yaptırıldıktan sonra evden çıkarılırken çoğunluğu kadın olan mahallelinin tepki gösterdiği görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde, kadınları, şüphelinin bindirildiği polis aracının arkasından taş attıkları görüldü.

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Olay, 24 Ağustos günü saat 01.30 sıralarında Yeni Mahalle Botaş Caddesi'nde meydana geldi. 8 çocuk babası Hasan Karaaslan, evde, uyuyan eşi Leyla ile kızları Derya, Melek ve Şerife Karaaslan'a pompalı tüfekle ateş etti. Çocuklar olay yerinde hayatını kaybetti, Leyla Karaaslan ise çığlık atarak diğer odaya kaçtı.

Ancak Hasan Karaaslan, eşinin peşinden gidip onu da öldürdü. Daha sonra yandaki annesinin evinin bahçesinde uyuyan 2 çocuğuna yönelen Karaaslan, komşuları görünce aracına binip, polis merkezine giderek teslim oldu. Anne ve 3 kızı, otopsi işlemlerinin ardından İdil ilçesine bağlı Sırt köyünde yan yana defnedildi. Bu arada Karaaslan'ın 2 çocuğunun fındık işçisi olarak Karadeniz Bölgesi’ne gittiği, diğerinin ise İstanbul'da bulunduğu belirtildi.

Şırnakta eşi ile 3 kızını katletmişti Katil zanlısına keşif sonrası mahallelinin tepkisi kamerada
Leyla Karaaslan (solda) ile kızları Derya Karaaslan (sağda), Melek Karaaslan (sol altta) ve Şerife Karaaslan (sağ altta)

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Karaaslan, polise verdiği ifadede olaydan 5 gün önce inşaat halindeki evini 800 bin TL'ye sattığını, bu durumdan sonra birtakım sesler duyduğunu ileri sürdü. Bu sesler nedeniyle zayıf düştüğünü, olay sırasında da kendinde olmadığını iddia eden Karaaslan, "Ben de 'Delirttiniz beni' dedim. Klimanın altında, köşede duran tüfeği elime aldım. Eşim ve çocuklarımın olduğu odaya geçtim. Tüfekle birlikte odaya girdiğimde, eşimin ve kızlarımın seslerini duydum. Eşim koridora doğru kaçtı. Tamamen hatırlamamakla birlikte bir defa daha ateşlemiş olabilirim" dedi.

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KEŞİFTEN SONRA MAHALLELİ KARAASLAN’A TEPKİ GÖSTERDİ

Karaaslan, ifadesinin ardından keşif için çelik yelek giydirilerek eve götürüldü. Evde olayı anlatan Karaaslan, daha sonra dışarı çıkarıldı. Durumu öğrenen mahallelinin, Karaaslan’a tepki gösterdiği görüntüler ortaya çıktı.

Şırnakta eşi ile 3 kızını katletmişti Katil zanlısına keşif sonrası mahallelinin tepkisi kamerada

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Çoğu kadın olan kalabalığı polisler uzaklaştırmaya çalıştı. Bir süre avluda kapının arkasından bekletilen Karaaslan, daha sonra polis aracına bindirildi. Araç uzaklaşırken bazı kadınlar yerden aldıkları taşları fırlattı. Cep telefonu kamerası ile görüntülenen evin içinin de savaş alanına döndüğü görüldü.

Karaaslan, işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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#Şırnak#İdil#Hasan Karaaslan

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