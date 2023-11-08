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Şırnak'ta dolaşmak için evden çıkan Hakan Encü 5 gündür kayıp

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#Şırnak#Uludere#Kayıp
Şırnakta dolaşmak için evden çıkan Hakan Encü 5 gündür kayıp
Oluşturulma Tarihi: Kasım 08, 2023 17:45

Şırnak’ın Uludere ilçesinde 5 gün önce gece saatlerinde dolaşmak için evden çıkan Hakan Encü’den (23) haber alınamıyor. Hakan Encü'nün dayısı Nurettin Oslu, hayatından endişe ettikleri yeğeninin bulunması için yardım istedi.

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Şırnak'ın Uludere ilçesinin Ortabağ köyünde Hakan Encü, 4 Kasım’da dolaşmak için evden çıktı. Geri dönmeyen Encü’ye ulaşamayan ailesi, jandarmaya kayıp başvurusunda bulundu.

Jandarma arama çalışması başlatırken, Hakan Encü’nün en sonra Gülyazı bölgesinde yolda yürürken bir akaryakıt istasyonunun güvenlik kamerasına yansıdığı belirlendi.

Encü’nün dayısı Nurettin Oslu, “Gece saatlerinde evden çıktı ve kayboldu. Bütün aramalarımıza rağmen bulunamadı. Gerekli kayıp başvurularımızı da yaptık. Hayatından endişeliyiz. Bir an önce bulunmasını istiyoruz” dedi. 

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#Şırnak#Uludere#Kayıp

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