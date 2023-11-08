Şırnak'ta dolaşmak için evden çıkan Hakan Encü 5 gündür kayıp

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Şırnak'ın Uludere ilçesinin Ortabağ köyünde Hakan Encü, 4 Kasım’da dolaşmak için evden çıktı. Geri dönmeyen Encü’ye ulaşamayan ailesi, jandarmaya kayıp başvurusunda bulundu.

Jandarma arama çalışması başlatırken, Hakan Encü’nün en sonra Gülyazı bölgesinde yolda yürürken bir akaryakıt istasyonunun güvenlik kamerasına yansıdığı belirlendi.

Encü’nün dayısı Nurettin Oslu, “Gece saatlerinde evden çıktı ve kayboldu. Bütün aramalarımıza rağmen bulunamadı. Gerekli kayıp başvurularımızı da yaptık. Hayatından endişeliyiz. Bir an önce bulunmasını istiyoruz” dedi.