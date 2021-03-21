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Sekvan KÜDEN/ŞIRNAK,(DHA)
Haber Giriş: 21.03.2021 - 17:41 | Son Güncelleme:

Şırnak'ta çocukların bulduğu cisim patladı: 2 ölü

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Şırnak'ta çocukların bulduğu cisim patladı: 2 ölü

ŞIRNAK'ın Beytüşşebap ilçesinde 14 ve 16 yaşlarında olduğu öğrenilen 2 çocuk, kırsal alanda buldukları cismin patlaması sonucu yaşamlarını yitirdi.

Olay, öğle saatlerinde Beytüşşebap ilçesine bağlı Yemişli köyü kırsalında meydana geldi. İddiaya göre, isimleri henüz belirlenemeyen 14 ve 16 yaşlarında 2 çocuk, buldukları cisimle oynadıkları sırada patlama oldu. Yaralanan çocuklar, Şırnak Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Acil serviste tedaviye alınan çocuklar, doktorların çabalarına rağmen kurtarılamadı.

Çocukların cansız bedeni hastane morguna kaldırılırken, patlamaya ilişkin inceleme sürüyor.

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