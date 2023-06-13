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Şırnak’ta asayiş ve kaçakçılık operasyonu: 79 gözaltı

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#Şırnak #Kaçakçılık#Operasyon
Şırnak’ta asayiş ve kaçakçılık operasyonu: 79 gözaltı
Oluşturulma Tarihi: Haziran 13, 2023 09:27

Şırnak ve 6 ilçesinde yapılan operasyonlarda Türkiye’ye kaçak yollarla getirildiği tespit edilen malzemeler ele geçirildi. Operasyonlarda, 79 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı.

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Kolluk kuvvetleri tarafından Şırnak ve Habur Sınır Kapısında yapılan operasyonlarda, 1 kilo 403 gram metamfetamin, 2,08 gram eroin, 84 gram esrar, 4 kilogram suç unsuru olabileceği değerlendirilen uyuşturucu ve uyarıcı madde, 1 adet tabanca,1 adet şarjör, 5 adet fişek bin 15 paket sigara, 177 adet elektronik emtia, 46 adet cep telefonu, 16 adet cep telefonu aksesuarı, 88,4 kilo nargile tütünü ele geçirildi.

Yapılan operasyonlarda 61 kişi kaçakçılık, 15 kişi asayiş, 1 şüpheli kayıp şahıs, 2 şüpheli ise terör suçundan olmak üzere toplam 79 şüpheli gözaltına alındı.

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#Şırnak #Kaçakçılık#Operasyon

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