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Şırnak'ta 15 bölge 'Geçici Özel Güvenlik Bölgesi' ilan edildi

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#Şırnak#Geçici Özel Güvenlik Bölgesi#Şırnak Valiliği
Şırnakta 15 bölge Geçici Özel Güvenlik Bölgesi ilan edildi
Oluşturulma Tarihi: Aralık 27, 2022 19:04

Şırnak merkez ile Cizre, Silopi, Uludere, Güçlükonak ve Beytüşşebap ilçeleri arasındaki 15 bölge, 1 Ocak 2023’ten geçerli olmak üzere 15 gün süreyle 'Geçici Özel Güvenlik Bölgesi' ilan edildi.

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Şırnak Valiliği tarafından yapılan açıklamada, 26 Aralık 2022 tarih ve 8308 karar sayılı karara istinaden, Şırnak merkez ile Cizre, Silopi, Uludere, Güçlükonak ve Beytüşşebap ilçeleri arasındaki 15 bölge, 1 Ocak 2023’ten itibaren geçerli olmak üzere 15 gün süreyle 'Geçici Özel Güvenlik Bölgesi' ilan edildi. Açıklamada, "Cudi Dağı, Bestler Dereler bölgesi, Kurt Dağı bölgesi, Kureşin bölgesi, Karaçalı Tepesi, Kel Mehmet Dağı, Serin Vadisi, 2088 Rakımlı Tepe, Küçük Su Yaylası, Gabar Dağı, Faraşin Yaylası, Altın Dağı, İncebel Dağı, Oymakaya ve Tanin bölgelerinde, bahse konu bölgelere gidebileceği değerlendirilen vatandaşların, mezkur bölgelerdeki yasadışı unsurlardan ve bunlara yönelik alınacak tedbirlerden zarar görmemeleri açısından 01 Ocak 2023- 15 Ocak 2023 tarihleri arasında 'Geçici Özel Güvenlik Bölgesi' ilan edilmiştir. Bahse konu bölgelere, vatandaşlarımızın can ve mal güvenlikleri bakımından girmeleri yasaklanmıştır" denildi. 

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#Şırnak#Geçici Özel Güvenlik Bölgesi#Şırnak Valiliği

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