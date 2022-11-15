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Şırnak Valiliği’nden Taksim bombacısının MHP'li İlhan'la telefon görüşmesi iddialarına açıklama

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#Şırnak Valiliği#MHP#İstiklal Caddesi
Şırnak Valiliği’nden Taksim bombacısının MHPli İlhanla telefon görüşmesi iddialarına açıklama
Oluşturulma Tarihi: Kasım 15, 2022 21:34

Şırnak Valiliği’nden, İstiklal Caddesi’ndeki bombalı saldırıyı düzenleyen terörist Ahlam Albashır ile MHP Güçlükonak İlçe Başkanı Mehmet Emin İlhan arasında telefon görüşmesi olduğu iddialarıyla ilgili yapılan açıklamada, GSM hattının yasadışı yollarla çıkarılarak, 3’üncü kişiye verildiği ve hattın İlhan tarafından kullanılmadığı belirtildi.

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Şırnak Valiliği, 13 Kasım’da İstanbul Beyoğlu’nda İstiklal Caddesi’ndeki bombalı saldırıyı düzenleyen terörist Ahlam Albashır ile MHP Güçlükonak İlçe Başkanı Mehmet Emin İlhan arasında telefon görüşmesinin olduğu iddialarıyla ilgili açıklama yaptı. Açıklamada, "GSM hattının, MHP Güçlükonak İlçe Başkanı Mehmet Emin İlhan adına Cizre ilçesinde bulunan GSM bayisi tarafından yasadışı yollarla çıkarılarak hattın 3. şahsa verildiği ve söz konusu GSM bayisinin yasa dışı faaliyetlerinden dolayı daha önce kapatıldığı, bahse konu GSM hattının Mehmet Emin İlhan tarafından kullanılmadığı, Mehmet Emin İlhan’ın ifadesinin Cumhuriyet Başsavcılığı’nca alınmasına müteakip serbest bırakıldığı kamuoyuna saygıyla duyurulur” denildi.

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#Şırnak Valiliği#MHP#İstiklal Caddesi

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