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Şirinevler'deki doğalgaz patlamasında hayatını kaybetmişti... Son yolculuğuna uğurlandı

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#Şirinevler#Patlama#Ahmet Bal
Şirinevlerdeki doğalgaz patlamasında hayatını kaybetmişti... Son yolculuğuna uğurlandı
Oluşturulma Tarihi: Eylül 29, 2023 15:08

Bahçelievler’de beş katlı binanın 5. katında meydana gelen doğalgaz patlamasında hayatını kaybeden Ahmet Bal(46), Esenler Cemevi’nde düzenlenen cenaze töreninin ardından son yolculuğuna uğurlandı. Bal’ın patlamanın yaşandığı binanın alt katındaki markete sipariş götürdüğü, patlama sırasında binadan kopan parçaların isabet etmesi sonucu ağır yaralanarak hayatını kaybettiği öğrenildi.

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Bahçelievler Şirinevler Mahallesi Kazım Karabekir Caddesi'nde dün beş katlı binanın 5. katındaki dairede doğalgaz sıkışması nedeniyle patlama meydana geldi. Patlamada ağır yaralanan Ahmet Bal, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Ahmet Bal için Esenler Çifte Havuzlar Mahallesi'ndeki Esenler Cemevi'nde cenaze töreni düzenlendi. Ahmet Bal'ın cenazesi duaların ardından Sultangazi Cebeci Mezarlığı'nda toprağa verildi. Ahmet Bal’ın 1 sene önce evlendiği ve bir içecek firmasında çalıştığı öğrenildi. Bal'ın patlamanın meydana geldiği binanın alt katındaki markete içecek siparişi götürdüğü ve bu sırada binadan düşen parçaların isabet etmesiyle ağır yaralandığı öğrenildi.

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#Şirinevler#Patlama#Ahmet Bal

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