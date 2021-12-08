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Şirin Dilan'ı alıkoyan şüpheliye 'cinsel istismar'dan dava

#Ankara#Cinsel İstismar#Şirin Dilan E.
Şirin Dilanı alıkoyan şüpheliye cinsel istismardan dava

Ankara'nın Yenimahalle ilçesinde zihinsel engelli Şirin Dilan E.'yi (16), alıkoyduğu iddiasıyla gözaltına alınıp adli kontrol şartıyla serbest bırakılan Muhammet B.E. hakkında 'cinsel istismar' ve 'kişiyi hürriyetinden alıkoymak' suçlarından 32 yıla kadar hapis istemiyle iddianame düzenlenerek dava açıldı.

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Yenimahalle ilçesi Batıkent semtinde oturan zihinsel engelli Şirin Dilan E., 4 Ağustos'ta annesi ile evlerinin bahçesini yıkadıktan sonra kapının önündeki kedilerin su kabını değiştirmek için dışarı çıktı. Şirin Dilan E. geri dönmeyince ailesi aramaya başladı; fakat çevrede bulamayınca polise kayıp ihbarında bulundu.

Şirin Dilan E., telefon sinyalinden tespit edilerek Etimesgut ilçesi Eryaman bölgesindeki parkta yürürken bulundu. 16 saat sonra ulaşılan Şirin Dilan E., sağlık kontrolünden geçirilip emniyetteki işlemlerinden sonra ailesine teslim edildi. Şirin Dilan E.'yi zorla alıkoyduğu ve cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla gözaltına alınan Muhammet B.E., emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince adli kontrol hükümleri uygulanarak serbest bırakıldı.

32 YIL HAPİS İSTEMİYLE DAVA

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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Ayrımcılık ve Cinsel Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturma tamamlanarak iddianame düzenlendi. İddianamede, adli tıp kurumundan alınan rapor ve mağdurun Çocuk İzleme Merkezi’nde alınan ifadesine yer verildi.

Raporda Şirin Dilan E.'nin cinsel istismara uğradığının tespit edildiği yer aldı. Muhammet B.E.'nin ise ifadesinde sosyal medyadan tanıştığı Şirin Dilan E.'yi bir süre sonra engellediği ancak kızın başka bir hesap açarak kendisine ulaştığını, telefonunu vererek kendisiyle görüşmek istediğini söylediği yer aldı.

Suçlamaları kabul etmeyen Muhammet B.E., kimseyi zorla alıkoymadığını ve cinsel istismarda bulunmadığını iddia etti. İddianamede, ifade ve raporlar doğrultusunda Muhammet B.E.'nin 'cinsel istismar' ve 'kişiyi hürriyetinden alıkoymak' suçlarından 32 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi. İddianame, Ankara 35'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edilerek dava açıldı.

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#Ankara#Cinsel İstismar#Şirin Dilan E.

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