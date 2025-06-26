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Şırdancı Mehmet’e 16 yıllık eşinden boşanma davası

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#Şırdancı Mehmet#Psikolojik#Boşanma Davası
Şırdancı Mehmet’e 16 yıllık eşinden boşanma davası
Özge EĞRİKAR
Oluşturulma Tarihi: Haziran 26, 2025 07:00

Yemek yarışması ile ‘Şırdancı Mehmet’ olarak adını duyuran Mehmet Çubuk ile Hanım Çubuk, 2009’da evlendi.

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İddiaya göre, Mehmet Çubuk, 16 yıllık evlilikleri boyunca sürekli 5 çocuğunun annesi Hanım Çubuk’a fiziksel, psikolojik, sözlü ve ekonomik şiddet uyguladı. Mehmet Çubuk, 24 Mayıs’ta kırdığı sandalyenin bacağıyla Hanım Çubuk’a çocuklarının gözleri önünde şiddet uyguladı. Hanım Çubuk, eşinden şikâyetçi oldu. 29 Mayıs’ta ise Mehmet Çubuk çocuklarının gözleri önünde eşine şiddet uyguladı. Hanım Çubuk, Mehmet Çubuk hakkında 2 ay uzaklaştırma kararı aldırdı.

20 MİLYON LİRA TAZMİNAT TALEP ETTİ

Hanım Çubuk, Mehmet Çubuk’a boşanma davası açtı. İstanbul Aile Mahkemesi’ne sunulan dava dilekçesinde, “Mehmet Çubuk, müvekkile kendisini aldattığını itiraf etmiştir. Mehmet Çubuk’un 10 milyon lira maddi, 10 milyon lira da manevi olmak üzere toplam 20 milyon lira tazminata hükmedilmesini, çocuklar için ise toplam 1 milyon 200 bin lira nafaka talep ediyoruz. Ayrıca mal varlıklarına da tedbir konulmasını istiyoruz” denildi.

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Ara kararını açıklayan Aile Mahkemesi, Mehmet Çubuk’un bir kısım mal varlıklarına tedbir koydu. Öte yandan Hanım Çubuk, evlendikten sonra elde ettikleri tüm malvarlıklarının yarısının kendisine verilmesi için ‘mal paylaşımı’ davası açtı.

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#Şırdancı Mehmet#Psikolojik#Boşanma Davası

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