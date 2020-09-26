Sırbistan’dan konuk

Vahdettin Köşkü’nde basına kapalı yapılan görüşme öncesi iki liderin sohbeti kameralara yansıdı. Erdoğan Vucic’le öğle yemeğinde bir araya gelirken, Vahdettin Köşkü hakkında da bilgi verdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan dün Moldova Cumhurbaşkanı Igor Dodon ile de telefonda görüştü. İletişim Başkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, görüşmede Türkiye-Moldova ilişkilerini geliştirecek ve iş birliğini güçlendirecek konular ele alındı. Erdoğan görüşmede, ilişkileri stratejik ortaklık anlayışına uygun şekilde her alanda geliştirmeye kararlı olduklarını ifade etti.

Erdoğan dün cuma namazını da Büyük Çamlıca Camisi’nde kıldı. Namazın ardından cemaate seslenen Erdoğan, “Bir arada buluşmayı lütfeden Allah’a hamdolsun. Birbirimizi Allah için seveceğiz. Menfaat makam için değil. Ve birbirimizi Allah için sevdiğimiz sürece de bu millete Allah’ın izniyle kimse herhangi bir şey yapamayacak” dedi.

TÜRKÇEMİZİ YAŞATMALIYIZ

Erdoğan, 26 Eylül “Türk Dil Bayramı” sebebiyle yayınladığı mesajında ise özetle şu ifadeleri kullandı: “Dünyanın en kadim ve yaygın dillerinden biri olan Türkçe, bugün geniş bir coğrafyada farklı lehçe ve ağızlarla kıymetini, zenginliğini ve ayrıcalığını ortaya koymaktadır. Dilin, bir toplumun geçmişiyle bağ kurup geleceğe yürümesinin en önemli vasıtası olduğunun bilinciyle, Türkçemizi hayatın her alanında bütün derinliği ve zenginliği ile yaşatmalıyız. Günlük yaşamdan sosyal medya mecralarına, her alanda Türkçenin doğru ve güzel kullanımına hassasiyet gösterilmesi, devraldığımız zengin dil mirasını gelecek nesillere aktarmanın en önemli adımı olacaktır. Dilimizin zenginliklerinin tamamını kucaklayan bir anlayışla Türkçemize sahip çıkmayı sürdüreceğiz.”